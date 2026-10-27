Crecida de los ríos: Esquina está en nivel de alerta y prepara espacios para animales

La crecida del río Paraná también impacta en Esquina, donde el río Corriente superó los cinco metros y se encuentra en nivel de alerta, según informó el intendente Cristian Olivetti en diálogo con Hoja de Ruta. El jefe comunal precisó que los 5,40 metros marcan el nivel de evacuación, una altura que todavía no se había alcanzado al momento de la entrevista.

Olivetti explicó que, por las características geográficas de la ciudad, las principales dificultades suelen estar vinculadas con los desagües pluviales y las lagunas internas. Sin embargo, reconoció que las zonas ribereñas ya se encuentran afectadas y que la situación genera preocupación entre los vecinos que viven cerca del río.

Preocupación por los animales en las islas

Uno de los problemas más importantes está relacionado con los pequeños productores que tienen animales en las islas y necesitan trasladarlos a terrenos más altos. La crecida reduce la superficie disponible y complica tanto la alimentación del ganado como la disponibilidad de espacios seguros.

Para afrontar esta situación, el Municipio cedió de manera gratuita un predio de aproximadamente 100 hectáreas, destinado temporalmente a los productores que necesiten llevar allí sus animales. El traslado se realiza con una barcaza privada que opera en la zona.

El intendente advirtió sobre las dificultades que implica disponer de suficiente superficie para el ganado, especialmente en el caso de productores con numerosas cabezas.

Obras y preparación ante posibles evacuaciones

En paralelo, el Municipio avanza con obras de infraestructura para mejorar el drenaje de la ciudad. Según Olivetti, se encuentra en su etapa final un desagüe a cielo abierto de aproximadamente siete kilómetros, considerado fundamental para conducir el agua fuera del área urbana.

Además, la Provincia envió una primera partida de los 300 tubos solicitados para trabajos de desagüe en distintos puntos de Esquina y una excavadora para intervenir en sectores donde las lluvias provocaron daños, incluidos desmoronamientos de calles.

Ante la posibilidad de que las condiciones climáticas empeoren, el Municipio también acondicionó un albergue con 96 camas y otros espacios que permitirían recibir entre 30 y 40 personas adicionales. La estrategia contempla habilitar lugares de asistencia cerca de las zonas afectadas, con catres y baños químicos, para facilitar la permanencia de las familias que deban abandonar sus hogares.

Olivetti señaló que todavía no se registraba una cantidad importante de evacuados y que el seguimiento se concentra en identificar las zonas que podrían sufrir complicaciones si continúan las lluvias.