La UNNE relevó durante seis meses las necesidades tecnológicas de las pymes

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) busca fortalecer el vínculo entre la academia y el sector productivo mediante nuevas estrategias de innovación y transformación digital. En ese marco, este martes 27 de octubre se realizó en el Parque Tecnológico de la universidad un seminario internacional orientado a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La actividad se desarrolló a través de una alianza universitaria argentino-europea, con participación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), referentes tecnológicos, representantes del sector empresarial y autoridades académicas. Según explicó María Lourdes Aceves, directora ejecutiva del Ecosistema Tecnológico de la UNNE, el encuentro registró 75 inscriptos, en lo que fue la primera edición con Corrientes como sede.

El objetivo central fue acortar la distancia entre las instituciones académicas y las empresas, identificar las dificultades que atraviesan los negocios de la región y acercar soluciones basadas en investigaciones científicas y herramientas tecnológicas.

Seis meses de relevamiento para detectar necesidades

Uno de los aspectos centrales de la propuesta fue el trabajo previo con empresas de la región. Aceves explicó que se realizó un relevamiento de campo durante seis meses para identificar ineficiencias y problemas cotidianos que enfrentan las pymes.

A partir de ese diagnóstico, la universidad busca acercar herramientas que permitan responder a necesidades concretas, tanto en la comercialización como en la organización interna de los negocios.

“Queremos detectar esos problemas y acercar las investigaciones científicas que tenemos en la universidad y poder solucionar problemas reales con soluciones reales, científicas y académicas”, señaló la directora ejecutiva.

La agenda del seminario incluyó paneles sobre transformación digital, innovación local, parques tecnológicos y articulación entre distintos sectores. También se propuso generar intercambios con empresarios para conocer sus experiencias y evaluar posibles respuestas desde el ámbito académico.