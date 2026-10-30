Caso Nanci: esperan pericias y trabajan para recuperar información de su tarjeta SIM

La investigación por la muerte de la docente rural Nanci Godoy continúa avanzando con nuevas diligencias y estudios forenses. En diálogo con Hoja de Ruta, el abogado de la familia, Gustavo Briend, se refirió a los resultados preliminares de las pericias y describió el impacto que tuvo en los familiares conocer el estado en el que fueron encontrados los restos de la mujer.

El letrado explicó que, durante la comunicación con el Instituto Médico Forense, la información recibida fue mucho más grave de lo que esperaba la familia. Según relató, los profesionales les informaron que no se trataba de un cuerpo completo, sino de restos cadavéricos, con partes faltantes.

Briend sostuvo que los primeros resultados abrieron nuevas líneas de investigación y que todavía deben realizarse estudios complementarios en la Facultad de Medicina de Corrientes y en la Universidad de Córdoba, con colaboración de especialistas en genética.

Las hipótesis que analiza la querella

Consultado sobre la posibilidad de que la violencia ejercida contra Nanci haya tenido como objetivo ocultar otro delito, el abogado afirmó que esa es una de las líneas de investigación que consideran con fuerza, aunque aclaró que todavía no descartan ninguna hipótesis.

En ese sentido, mencionó que los informes preliminares describen lesiones y procedimientos sobre los restos que, a su entender, exceden el análisis de un hecho de violencia aislado.

“Nosotros nos inclinamos por las dos posibilidades”, señaló Briend al referirse a la hipótesis de un crimen y a la posibilidad de que existan otros delitos vinculados que todavía deban esclarecerse.

El abogado también manifestó que, desde la perspectiva de la querella, existen elementos que comprometerían a las personas imputadas. Sin embargo, la determinación de las responsabilidades penales dependerá del avance de la investigación y de las pruebas que se incorporen a la causa.

La aclaración sobre el teléfono de Nanci

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la información que trascendió sobre el teléfono de la docente. Briend aclaró que existe una diferencia entre la recuperación de la tarjeta SIM y la del dispositivo físico.

Según explicó, la compañía telefónica les envió la tarjeta SIM y trabajan para recuperar información vinculada a ella. En paralelo, esperan documentación y procedimientos que permitan acceder a los archivos que estaban almacenados en el teléfono de Nanci.

De esta manera, precisó que todavía no cuentan con una recuperación completa del contenido del dispositivo.

La familia recibirá asistencia psicológica

El abogado confirmó que solicitaron la intervención del área de atención a víctimas de la Fiscalía para que los familiares de Nanci reciban acompañamiento psicológico.

La medida se plantea luego del impacto que provocó conocer los resultados preliminares de los estudios forenses y las condiciones en las que fueron encontrados los restos de la docente.