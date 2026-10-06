Tras el choque de la barcaza, advierten que las defensas del puente Belgrano son obsoletas

El reciente choque de un remolcador de bandera paraguaya contra el puente General Manuel Belgrano volvió a poner en discusión el estado de las defensas que protegen la estructura y las condiciones para el tránsito de barcazas por debajo del viaducto.

En diálogo con Hoja de Ruta, el presidente del Centro de Ingenieros de Corrientes, Daniel Suárez, sostuvo que las defensas actuales quedaron obsoletas y explicó que una nueva infraestructura permitiría aumentar la cantidad de barcazas que pueden atravesar el puente.

“Las defensas han quedado totalmente obsoletas”, afirmó Suárez, quien señaló que las estructuras actualmente instaladas corresponden al momento de inauguración del puente, en 1973.

Defensas de 1973

El ingeniero explicó que los pontones ubicados frente al puente funcionan como defensas y que las estructuras actuales fueron instaladas hace más de cinco décadas.

“Esas defensas son las que se pusieron desde el año 1973, cuando se inauguró el puente”, señaló.

Según explicó, estaba prevista la construcción de nuevas defensas con mayor resistencia y capacidad de amortiguamiento, además de tecnología que permitiría mejorar las condiciones de navegación debajo del puente.

Suárez indicó que, ante la falta de esas nuevas estructuras, Prefectura debe restringir el paso de las formaciones de barcazas para reducir los riesgos.

Actualmente, explicó, las condiciones obligan a reducir la cantidad de barcazas que pueden pasar en cada operación, lo que genera mayores costos para el transporte fluvial.

“Eso encarece toda la operación de lo que va en el sistema de transporte o en la operación incluso del puerto”.

Una obra pendiente

El presidente del Centro de Ingenieros recordó que entre 2014 y 2016 se realizó una licitación para construir nuevas defensas, pero la empresa que había resultado adjudicataria quebró y el proceso no volvió a licitarse.

Suárez señaló que ya en 2018 habían advertido sobre la necesidad de contar con nuevas estructuras y recordó que para ese momento se habían producido más de 20 impactos de barcazas sobre las pilas del puente.

El especialista explicó que un impacto sobre la estructura puede generar vibraciones y afectar el funcionamiento del puente.