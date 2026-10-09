La UCR afirma que llegó a los 85.000 afiliados y destaca el crecimiento entre los jóvenes

El presidente de la Convención de la UCR de Corrientes destacó la modernización de la Carta Orgánica y el crecimiento de las afiliaciones al partido. Además, afirmó que buscarán renovar las dos bancas radicales en el Senado de la Nación y adelantó que propondrá la continuidad de Gustavo Valdés al frente de la conducción partidaria.

El senador provincial Henry Fick, presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, analizó las definiciones de la última reunión partidaria y anticipó los principales desafíos de cara al próximo proceso de renovación de autoridades y al calendario electoral de 2027.

En una entrevista con Hoja de Ruta, el dirigente explicó que la Convención avanzó en la modernización de la Carta Orgánica y en las adecuaciones necesarias para iniciar el proceso de elecciones internas, debido a que los mandatos partidarios vencen a fin de año.

La UCR moderniza su Carta Orgánica

Entre los cambios aprobados, Fick destacó la actualización de los mecanismos de notificación a las autoridades y representantes partidarios. Hasta ahora, la normativa contemplaba sistemas tradicionales, mientras que las modificaciones permitirán utilizar medios electrónicos como WhatsApp y correo electrónico.

En ese marco, mencionó la presentación de UCR Conecta, una aplicación del partido que permitirá canalizar comunicaciones con convencionales y miembros de los distintos comités.

También señaló que se realizaron adecuaciones en los comités seccionales de la capital provincial para ajustarlos a las modificaciones de los circuitos electorales dispuestas por la Justicia Federal.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar herramientas digitales para participar y votar en las convenciones, recordó que el radicalismo ya había realizado encuentros virtuales durante la pandemia. Sin embargo, destacó el valor presencial de estas reuniones como espacios de intercambio entre dirigentes y militantes de toda la provincia.

El crecimiento de las afiliaciones y la participación juvenil

Fick sostuvo que la UCR experimentó un crecimiento en su padrón de afiliados durante los últimos dos años. Según los números que mencionó en la entrevista, el partido pasó de contar con alrededor de 60.000 a entre 80.000 y 85.000 afiliados.

También resaltó el incremento de la participación juvenil: afirmó que el número de afiliados jóvenes pasó de unos 3.000 a aproximadamente 18.300. Además, señaló que las mujeres representan el 60% de las nuevas afiliaciones a las que hizo referencia.

Para el senador, uno de los factores que explican ese crecimiento es la apertura de las casas partidarias y la posibilidad de que los jóvenes encuentren espacios de encuentro, asistencia y participación, especialmente quienes llegan desde localidades del interior.

En ese sentido, valoró el trabajo territorial del gobernador Gustavo Valdés y las reuniones que mantiene en distintos puntos de la provincia.