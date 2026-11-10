Visita del papa León XIV: un sacerdote correntino destacó el mensaje de paz y comunión

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó momentos de profunda emoción entre los fieles que participaron de las celebraciones. Entre ellos estuvo el padre Roberto Pini, párroco de la iglesia San Benito de Corrientes, quien dialogó con Hoja de Ruta desde el predio donde se desarrollaba la misa y compartió su mirada sobre el significado de este acontecimiento para la Iglesia y la comunidad.

Pini describió el clima que se vivía durante los preparativos de la celebración, con una importante convocatoria de personas y los últimos ensayos de la procesión de entrada, la presentación de las ofrendas y los detalles de la ceremonia. También recordó uno de los momentos que lo conmovieron especialmente: la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Jorge Rojas, luego de la presentación de Jairo.

Para el sacerdote, la posibilidad de participar de esta visita tiene un significado personal y espiritual. Recordó que cuando el papa Juan Pablo II llegó a la Argentina era un niño y vivía en la zona rural de Bella Vista, en Corrientes. Años después, desde su ministerio sacerdotal, pudo vivir este nuevo encuentro con el sucesor de Pedro.

“Para mí representa confirmar la fe, caminar en comunión con el sucesor de Pedro, aquel que nos viene a despertar nuevamente la fe en el que es el centro de nuestra vida, que es Cristo”, expresó.

Un mensaje para una sociedad fragmentada

Al reflexionar sobre el significado de la visita, Pini puso el acento en el mensaje que el Pontífice transmite en un contexto social atravesado por divisiones y confrontaciones.

“En una sociedad tan fragmentada, en una sociedad que se vive confrontando y agrediendo, su mensaje es de paz y de comunión”, sostuvo. En ese sentido, consideró que las palabras del Papa invitan a recuperar el encuentro y a construir vínculos desde la fe.

El sacerdote también pidió prestar atención a la profundidad de los mensajes y evitar interpretaciones aisladas. “Son mensajes para meditar, para reflexionar mucho tiempo, desde el ámbito civil hasta el religioso”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, destacó la importancia de que la Iglesia pueda ser un espacio de encuentro y esperanza. “Trae esperanza, trae comunión, trae paz”, resumió al describir el sentido que encuentra en esta visita.

La fe y el desarrollo de las comunidades

Durante la conversación, Pini también hizo referencia a la cruz que presidía el altar, proveniente de la casa de ejercicios de San José Gabriel del Rosario Brochero. Al recordar la figura del santo argentino, destacó su tarea evangelizadora y su compromiso con el desarrollo de las comunidades.

En esa línea, sostuvo que anunciar el Evangelio implica acompañar el progreso de las personas en todas sus dimensiones. También planteó que la fe no debe entenderse como un límite, sino como una guía para la vida y las acciones de las personas.

Finalmente, el sacerdote compartió su alegría por formar parte de la organización y de los encuentros que acompañaron la visita. Para él, se trata de una experiencia que fortalece la fe y permite renovar el compromiso con la comunidad.