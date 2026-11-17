La posibilidad de un bono de fin de año para los trabajadores estatales de Corrientes todavía está en análisis. Así lo confirmó el ministro de Hacienda de la provincia, Héctor Grachot, quien señaló que existen distintas alternativas sobre la mesa, pero que la decisión final corresponde al gobernador Juan Pablo Valdés.

En diálogo con Hoja de Ruta, el funcionario fue consultado sobre las medidas previstas para los últimos meses del año y reconoció que el Gobierno provincial trabaja en diferentes opciones. “Con respecto a bonos, tenemos varias alternativas que está manejando el gobernador Juan Pablo, así que veremos. Hay tiempo todavía”, expresó.

Consultado sobre si la posibilidad seguía abierta, Grachot evitó anticipar una definición, aunque no descartó que pueda haber novedades más adelante. “Ojalá pudiésemos dar todos los días algún tipo de anuncio que a la gente correntina le caiga bien y le sirva para pasarla mejor”, manifestó.

Canastas navideñas y aumento salarial

Mientras se analiza la posibilidad de un bono, el ministro confirmó que las gestiones para implementar las canastas de fin de año están avanzadas.

Según detalló, se trabaja en dos propuestas: una canasta navideña y otra de productos de consumo masivo. La primera incluirá siete productos, mientras que la segunda estará integrada por doce.

Además, recordó que el Gobierno provincial dispuso un aumento salarial del 10% para diciembre, que también tendrá impacto en el aguinaldo.

Grachot reconoció que el contexto económico representa un desafío para las cuentas provinciales, aunque sostuvo que las medidas anunciadas buscan acompañar a las familias correntinas durante el cierre del año.

Por el momento, el bono de fin de año permanece sin confirmación y se aguarda una definición del gobernador Juan Pablo Valdés.