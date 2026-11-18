En medio de las expectativas por el pago de un bono de fin de año en Corrientes, el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, confirmó que el Municipio analiza otorgar una ayuda extraordinaria a sus trabajadores y anticipó que la intención es que pueda abonarse antes de Navidad.

Durante una entrevista con Hoja de Ruta, el jefe comunal señaló que están evaluando distintas alternativas para acompañar a los empleados municipales durante las fiestas. Consultado puntualmente sobre la posibilidad de un bono, respondió afirmativamente y explicó que buscan que el beneficio tenga impacto antes de las celebraciones de fin de año.

“Vamos a tratar de hacerlo seguramente antes de Navidad, y si no se va a hacer ahí en el transcurso de las dos fiestas”, indicó. Sin embargo, aclaró que todavía están definiendo el monto que podría otorgarse.

El año pasado, según recordó durante la entrevista, el bono había sido de aproximadamente $200.000. No obstante, evitó confirmar una cifra para este año y sostuvo que están trabajando para que la ayuda sea “lo mejor posible”.

Recomposición salarial del 10% en diciembre

Por otra parte, Hormaechea confirmó que los trabajadores municipales de Goya recibirán una recomposición salarial del 10% a partir de diciembre, en línea con la medida anunciada por el Gobierno provincial.

El aumento alcanzará a las distintas modalidades de contratación del Municipio. El intendente explicó que la decisión forma parte de una política de actualización de los ingresos que ya había tenido un incremento de entre el 8% y el 10% durante mayo o junio.

“Entendíamos que era necesaria”, expresó sobre la nueva recomposición, al reconocer que el año fue complejo desde el punto de vista económico.

Un año complejo para las cuentas municipales

El jefe comunal también se refirió al contexto financiero que atraviesan los municipios y recordó que la caída de la coparticipación registrada en enero obligó a Goya a tomar medidas para ordenar los gastos y garantizar los servicios esenciales.

En ese sentido, explicó que la administración buscó anticiparse a los recursos que demandaría la asistencia a las familias afectadas por la creciente del río y las tareas de prevención ante el fenómeno de El Niño.

Hormaechea sostuvo que el Municipio debe sostener al mismo tiempo la atención de las emergencias, los servicios públicos y las necesidades de los trabajadores municipales. En ese escenario, afirmó que continúan evaluando alternativas para acompañar a los empleados en el cierre del año.