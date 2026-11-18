La segunda edición del Mercado de Pulgas de la Municipalidad de Corrientes tuvo una convocatoria positiva y reunió a 44 expositores en Punta Mitre, en el sector del Monumento a las Cautivas. La iniciativa, que busca promover la reutilización de objetos y generar oportunidades de comercialización, convocó a familias y visitantes de distintas edades, a pesar de las altas temperaturas.

En diálogo con Hoja de Ruta, la subsecretaria de Políticas Ambientales del Municipio, Mercedes Mestres, realizó un balance favorable de la jornada y destacó la respuesta del público. Explicó que, después de la primera experiencia en el parque Camba Cuá, decidieron trasladar la actividad a un nuevo espacio de la ciudad.

“Es un lugar hermoso que tiene la ciudad y que no se estaba aprovechando tanto”, señaló sobre Punta Mitre. También destacó que la concurrencia se mantuvo a pesar del calor y que las familias acompañaron la propuesta.