Luego de que se conociera que apenas el 1,15% de la población argentina dona sangre, Carolina Aromí, directora del Banco de Sangre Central, destacó la situación de Corrientes frente al escenario nacional. En diálogo con "O sea, digamos", aseguró que la provincia es el distrito con mayor cantidad de dadores voluntarios del país y explicó cómo trabajan para sostener la participación.

La funcionaria consideró “lamentables” los indicadores nacionales y detalló que uno de los principales desafíos del sistema sanitario es aumentar la cantidad de personas que donan de manera habitual. Sin embargo, aclaró que ese escenario no se replica en Corrientes.

“El correntino es muy solidario, tenemos la necesidad permanente de sangre”, aseguró Aromí. También recordó que, cuando asumió la dirección del organismo provincial hace más de diez años, se propuso reemplazar el modelo de donación dirigida por uno basado en la voluntad constante de las personas.

Para alcanzar ese objetivo, el Banco de Sangre trabaja con instituciones desde hace más de una década. Junto al área de Educación desarrollaron un manual que se distribuye en las escuelas y llevan actividades de concientización incluso a los jardines de infantes, para aprender sobre la donación desde edades tempranas.

La estrategia también incluye acuerdos con empresas, clubes de donantes y colectas en distintas localidades. Según detalló Aromí, realizan entre dos y tres operativos en el interior provincial cada semana y durante este año ya superaron los resultados de 2025.

Los mitos sobre la donación de sangre

Aromí señaló que la desinformación es uno de los principales obstáculos para sumar donantes voluntarios. Por eso, buscó remarcar que se trata de un procedimiento sencillo, seguro y rápido, que no debilita a las personas.

“Nosotros cuidamos mucho al dador. Estimulamos el proceso cada tres meses”, explicó y destacó que la donación tiene beneficios físicos y emocionales. El Banco de Sangre Central realiza los procedimientos con horarios extendidos de 7 a 22, mientras que quienes llegan fuera de ese tiempo incluso pueden ser atendidos por la guardia.

“Trabajamos 24 horas todos los días. La sangre no se fabrica, no hay otra forma de conseguirla que no sea con este acto altruista que salva vidas”, recordó Aromi.

Según las recomendaciones, los donantes deben:

Tener más de 16 años (los menores deben contar con autorización).

Pesar al menos 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

Haber dormido al menos seis horas.

Desayunar o almorzar antes de la extracción. Es importante no ir en ayunas.

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