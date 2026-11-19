El contador y asesor financiero analizó el escenario económico argentino, advirtió sobre la incertidumbre que genera el año electoral y señaló las dificultades que atraviesan las pymes y las familias. También cuestionó la credibilidad de los indicadores oficiales y la falta de recuperación del poder adquisitivo.

El contador y asesor financiero Matías Battista analizó el presente económico del país y advirtió que la incertidumbre política y las dificultades del consumo están condicionando las decisiones de inversión, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

En diálogo con Hoja de Ruta, sostuvo que muchas empresas optan por postergar proyectos ante la falta de previsibilidad de cara al próximo año electoral. Según explicó, las dudas sobre la continuidad del actual modelo económico o un eventual cambio de gobierno generan expectativas negativas que pueden profundizar la retracción de la actividad.

Battista también anticipó un escenario complejo para 2027, con posibles tensiones cambiarias, una suba del riesgo país y mayores tasa.