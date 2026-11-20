El presidente del Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez, destacó la nueva visita del presidente Javier Milei a Corrientes, quien participará del XIII Congreso de Economía Regional, y sostuvo que el encuentro busca instalar debates que van más allá de la coyuntura política y económica.

En diálogo con Hoja de Ruta, Medina Méndez explicó que el lema de esta edición será “Los desafíos de la transformación económica”, en referencia a los cambios tecnológicos, demográficos y productivos que atraviesan tanto Argentina como el resto del mundo.

“Estamos atravesando un momento de muchos cambios simultáneos que hace muy poquito atrás no eran ni siquiera parte de la conversación”, señaló. Entre los ejemplos mencionó el avance de la inteligencia artificial, las billeteras digitales, la caída de la natalidad y los desafíos que estos fenómenos representan para los sistemas de seguridad social y el mercado laboral.

El dirigente consideró que estas transformaciones no dependen exclusivamente de quién gobierne y que deben formar parte de una discusión de mediano y largo plazo. “En el fondo, gane quien gane el año que viene, este problema va a estar igual”, expresó.