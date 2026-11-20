El Concejo Deliberante de Corrientes tendrá una agenda cargada durante las próximas semanas, con el tratamiento del Presupuesto 2027, la ordenanza tarifaria y la prórroga de la emergencia del transporte urbano de pasajeros entre los principales temas.

En diálogo con Hoja de Ruta, el presidente del cuerpo, Marcos Amarilla, confirmó que el proyecto de presupuesto ya ingresó y fue girado a las comisiones de Obras, Hacienda y Legislación. La iniciativa contempla recursos por $256.000 millones para el próximo año y podría avanzar en los primeros días de diciembre, durante el período de sesiones extraordinarias.

Según explicó, uno de los ejes centrales será la obra pública, que tendrá una proyección superior al 50%. Entre las prioridades mencionó los trabajos vinculados con la infraestructura hídrica, además de la incorporación de equipamiento para mejorar los servicios municipales y la gestión de residuos.