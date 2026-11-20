La aprobación de la nueva ley de discapacidad en el Senado fue recibida como un avance por las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En Corrientes, Natalia Livieres, presidenta de la Fundación La Colmena, valoró el respaldo unánime, aunque pidió cautela hasta que las medidas se traduzcan en respuestas concretas.

En diálogo con Hoja de Ruta, Livieres explicó que uno de los principales cambios es que el régimen de emergencia en discapacidad pasa a tener carácter permanente, eliminando el vencimiento previsto para el 31 de diciembre.

“Se celebra que se apruebe por unanimidad algo que era urgente, porque realmente estaba explotando por todos lados”, expresó. No obstante, remarcó que la aprobación legislativa es apenas un primer paso y que su implementación dependerá de las asignaciones presupuestarias, la reglamentación y el cumplimiento efectivo.

Prestaciones, pensiones y acceso al empleo

Entre los puntos centrales, Livieres mencionó las deudas con los prestadores, una situación que afecta directamente la continuidad de terapias y apoyos fundamentales para las personas con discapacidad.

También destacó los cambios vinculados con las pensiones, que representan el 70% de la jubilación mínima, y la eliminación de la incompatibilidad con el empleo registrado. Según explicó, esta modificación es importante porque permite que las personas puedan acceder a una oportunidad laboral sin perder automáticamente la prestación.

La referente también señaló la importancia de mantener vigente el nomenclador único de prestaciones y advirtió que todavía existen reclamos pendientes, entre ellos la restitución de pensiones que habían sido retiradas y cuya devolución fue ordenada por la Justicia.

“Hay que seguir insistiendo en que esto se cristalice”, sostuvo, y remarcó que el sector necesita garantías concretas para evitar nuevos retrocesos en materia de derechos.

“Estamos hablando de vidas”

Livieres consideró que la situación de las personas con discapacidad requiere respuestas urgentes y sostenidas. En ese sentido, señaló que la falta de apoyos y prestaciones no afecta solamente la calidad de vida, sino que puede comprometer directamente la vida de las personas.

Además, recordó que la Fundación La Colmena trabaja en Corrientes para promover la accesibilidad, especialmente en sus dimensiones comunicacional y cognitiva.

La organización desarrolla iniciativas junto con universidades, el Municipio y la Vicegobernación, y trabaja en la implementación de la ley provincial de accesibilidad cognitiva aprobada el año pasado.

Este enfoque busca reducir las barreras que dificultan la comprensión de documentos, formularios, trámites y comunicaciones, para que todas las personas puedan ejercer sus derechos y desenvolverse con mayor autonomía.

“Estamos hablando de derechos que no se pueden seguir perdiendo, porque estamos hablando de vidas”, concluyó Livieres.