La reforma de la Ley de Cabotaje representa una oportunidad para fortalecer el transporte fluvial y mejorar la competitividad de las economías regionales. Así lo sostuvo el diputado nacional por Corrientes, Diógenes González, quien destacó la importancia de la iniciativa para ampliar la actividad portuaria y facilitar la salida de la producción de las provincias del Norte.

En diálogo con Hoja de Ruta, el legislador explicó que la normativa vigente, sancionada en 1944, establece restricciones para la navegación de empresas extranjeras por los ríos interiores argentinos. Según detalló, una de las principales limitaciones es que estas embarcaciones pueden tocar un solo puerto argentino, una condición que dificulta la operatoria de cargas en distintos puntos del país.

González señaló que la elevada carga tributaria y las dificultades del régimen laboral argentino provocaron que numerosas empresas trasladaran sus operaciones a Paraguay. Como consecuencia, ese país desarrolló una de las flotas fluviales más importantes del mundo, con embarcaciones que, según indicó, en muchos casos cuentan con capitales argentinos.

Más puertos y menores costos logísticos

El diputado explicó que la modificación permitiría que las embarcaciones puedan cargar y descargar en distintos puertos argentinos durante un mismo recorrido. Esto resultaría especialmente importante para localidades que no cuentan con un volumen de producción suficiente para completar por sí solas la capacidad de una barcaza.

“Podrías cargar medio barco en Ituzaingó, medio barco en Corrientes y después salir”, ejemplificó durante la entrevista.

En ese sentido, destacó las inversiones portuarias previstas en la región. Corrientes cuenta con el puerto de Ituzaingó y proyecta avanzar con las terminales de El Sombrero y Lavalle, mientras que otras provincias también trabajan en el desarrollo de su infraestructura fluvial.

La posibilidad de articular esos puertos permitiría transportar cargas de distintas actividades productivas y facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas. González estimó que el transporte por agua podría representar una reducción cercana al 30% en los costos logísticos respecto del traslado por camión.

Además, mencionó que existe un acuerdo para analizar la salida de producción de litio de Jujuy a través del puerto de Ituzaingó, lo que ampliaría el alcance de la infraestructura correntina.

Impuestos, inversiones y empleo argentino

Otro de los cambios previstos en el proyecto apunta a reducir la carga tributaria del sector. Según explicó González, la iniciativa elimina el impuesto a los combustibles y reduce el impuesto a las ganancias, con el objetivo de generar condiciones para que las empresas argentinas puedan volver a operar en el transporte fluvial.

El legislador también respondió a los cuestionamientos de los gremios marítimos y fluviales por el posible impacto sobre los puestos de trabajo. Sostuvo que la reforma no alcanza a las actividades marítimas vinculadas con la pesca y otros rubros que mantienen protección para las empresas y los trabajadores argentinos.

Afirmó que el objetivo es recuperar una actividad que actualmente tiene una participación muy limitada de empresas nacionales y generar nuevas fuentes de empleo directo e indirecto.

“Si nosotros tenemos empresas nuevas que se van a crear o las empresas que ya están van a invertir, eso va a generar más mano de obra directa y también mano de obra indirecta”, señaló.

Qué falta para que se convierta en ley

El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados. González manifestó que esperan que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para avanzar con la iniciativa.

“Esperemos poder subirnos a las extraordinarias y que Cabotaje se pueda tratar”, expresó.

Para el diputado, la reforma es estratégica para Corrientes y las provincias del Norte porque permitiría aprovechar los ríos como vías de comercialización, diversificar las alternativas logísticas y fortalecer el desarrollo productivo regional.