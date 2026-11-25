La economía argentina atraviesa un escenario de recesión y sus efectos también se sienten en Corrientes. Desde la Federación Económica de Corrientes (FEC), su presidente, Guillermo Basabe, advirtió que la situación del comercio y de las empresas locales está condicionada por una combinación de factores que exceden los cambios en los hábitos de compra.

“Estamos en una recesión. Le llaman recesión técnica, pero es lo mismo: una recesión producto de un montón de factores”, sostuvo en diálogo con Hoja de Ruta.

Entre los principales problemas, mencionó el aumento de los servicios, los salarios que no acompañaron la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo. También señaló el impacto de las tasas de interés elevadas y los costos asociados al financiamiento con tarjetas de crédito.

A ese escenario se suman los cambios en las modalidades de compra y las dificultades que atraviesan los comercios para sostener sus locales. Basabe indicó que en calles céntricas como Junín y sus transversales se observa una cantidad importante de negocios cerrados y apuntó a los alquileres como otro de los factores que inciden en esa situación.

El consumo y el empleo, entre las principales preocupaciones

Basabe reconoció que los hábitos de consumo están cambiando y que las ventas digitales ganaron terreno. Sin embargo, aclaró que ese fenómeno no explica por sí solo la situación del comercio tradicional.

En ese sentido, mencionó que las ventas digitales de los locales que también tienen presencia física crecieron un 17% durante el último año, aunque consideró que ese movimiento representa solo una parte de las transformaciones que atraviesa el sector.

También hizo referencia a la evolución del empleo en la ciudad de Corrientes. Según los datos del Indec que citó durante la entrevista, la desocupación pasó del 6% en el primer trimestre al 9% en el segundo. “Quiere decir que creció un 50%”, explicó, al comparar ambos períodos.

El titular de la FEC señaló además que la situación no es uniforme en toda la provincia. A partir de las recorridas que realizaron durante el año, describió un panorama favorable en materia de empleo en Bella Vista, mientras que en Goya observó mayores dificultades.

Por eso, planteó la necesidad de contar con estadísticas más específicas sobre la actividad y el empleo en las distintas localidades del interior. Según comentó, la Federación ya conversó sobre este tema con el Gobierno provincial y considera importante avanzar en mediciones que permitan conocer las realidades económicas de cada región.