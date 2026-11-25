La economía argentina atraviesa un escenario de recesión técnica, con dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. Para el economista, inversor y consultor financiero Christian Buteler, el diagnóstico es claro: más allá de las discusiones sobre cómo se mide el fenómeno, la contracción ya se refleja en la vida cotidiana y en el funcionamiento de los distintos sectores.

“Sí, estamos en recesión”, afirmó en diálogo con Hoja de Ruta. Según explicó, la recesión técnica se configura cuando el Producto Bruto Interno (PBI) registra dos trimestres consecutivos de caída. Después del retroceso del 0,6% del segundo trimestre, los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) anticipaban una nueva contracción para el tercero.

Buteler señaló que la diferencia entre una recesión y una recesión técnica está vinculada con la magnitud y la duración del proceso, pero que esa distinción tiene poca relevancia para quienes sienten el impacto en sus ingresos. “Para la gente, la recesión es que vende menos, que no consigue changas, que ya no tiene horas extras para trabajar o que sus negocios están vacíos”, describió.

Los problemas del programa económico y el consumo

Para el economista, la caída de la actividad no puede explicarse únicamente por el contexto internacional. Si bien reconoció que los conflictos globales generaron inestabilidad en los mercados financieros, sostuvo que sus efectos sobre la economía real argentina fueron incluso favorables, debido al aumento de los precios de los commodities y de la demanda de productos como la energía y el petróleo.

“Desde la economía real, la crisis internacional te terminó beneficiando, no perjudicando”, afirmó. En cambio, consideró que los factores internos tienen un peso determinante en el deterioro de la actividad.

Buteler reconoció algunos resultados positivos del programa económico, como la desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal, pero advirtió que existen sectores que no están logrando recuperarse, especialmente aquellos vinculados con el consumo interno.

“Este es el tercer año de esta gestión y ya no podés culpar de los problemas que estás teniendo hoy en la economía a la herencia”, sostuvo. En su análisis, el programa económico necesita correcciones para revertir la caída de la actividad.

También cuestionó la falta de reconocimiento de los problemas por parte del Gobierno. Consideró que la incertidumbre financiera y el deterioro de las expectativas están relacionados con los resultados económicos y con la ausencia de medidas que permitan modificar el escenario.