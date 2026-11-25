En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones de mujeres y disidencias convocaron a una concentración y movilización este martes a las 18 en la Plaza 25 de Mayo de Corrientes. La jornada busca visibilizar las distintas formas de violencia de género y reclamar políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia.

En diálogo con Hoja de Ruta, Mónica Baglietto, referente en Corrientes del movimiento Mumalá, sostuvo que la fecha encuentra a las organizaciones con preocupación por las cifras de femicidios y por lo que consideró una ausencia de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar las violencias.

“Hasta el 20 de noviembre sucedieron en el país más de 266 femicidios y nuestra provincia no está exenta de esto: tenemos seis femicidios registrados en nuestro territorio correntino”, señaló. También advirtió sobre los femicidios vinculados, que afectan a varones, niños y niñas, y mencionó que más de 20 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de este tipo de crímenes durante el año en el país.