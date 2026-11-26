En medio de las primeras conversaciones sobre el escenario electoral de 2027, el senador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola habló sobre su futuro político y dejó en manos del diálogo con el gobernador Juan Pablo Valdés la definición del rol que podría ocupar el próximo año.

Durante una entrevista con Hoja de Ruta, Espínola evitó confirmar si tiene intenciones de buscar la renovación de su banca en el Senado, cuyo mandato llega a su fin, y sostuvo que la decisión estará vinculada con las necesidades políticas de Corrientes.

“Es importante pensar en qué es lo mejor para Corrientes y en esto hablaré con Juan Pablo”, afirmó. En esa línea, reconoció que mantiene una relación cercana con el mandatario provincial y un compromiso político compartido: “Se sabe que venimos con una fuerte relación, con un compromiso. Negarlo sería tonto a esta altura”.

El legislador planteó que la discusión no debe limitarse a los nombres o las candidaturas, sino a qué función puede cumplir cada dirigente en el próximo esquema político. “Lo más importante es pensar qué rol puede cumplir cada uno el año que viene para seguir ayudando a la provincia”, señaló.

El diálogo con Valdés y el armado electoral de Corrientes

Espínola también destacó el trabajo que viene realizando junto al gobernador para fortalecer la representación correntina en el Congreso nacional. Consideró que el principal objetivo para 2027 debe ser conseguir la mayor cantidad posible de legisladores nacionales que defiendan los intereses de la provincia.

En ese sentido, mencionó las conversaciones que mantiene con Juan Pablo Valdés y, cuando las cuestiones están vinculadas directamente con la gestión provincial, también con Gustavo Valdés. Según explicó, ese diálogo permitió avanzar en negociaciones relacionadas con demandas de infraestructura y otros reclamos de Corrientes ante Nación.

El senador reconoció que el escenario electoral todavía es incierto y que la suspensión de las PASO, junto con el sistema D'Hondt y la eventual presencia de distintos espacios políticos, condicionará la estrategia.

“Puede ser que haya tres candidatos, puede ser que haya cuatro o puede ser que haya una polarización”, analizó. Por eso, consideró prematuro definir cómo se organizarán las alianzas y qué lugar ocuparán los distintos sectores en la competencia.

También advirtió que contar con una candidatura presidencial puede ser un factor importante para traccionar votos hacia las listas legislativas, aunque insistió en que todavía falta tiempo para conocer el panorama definitivo.

Su situación en el PJ y la posibilidad de seguir en el Senado

Consultado por su relación con el Partido Justicialista y los cuestionamientos de sectores de su conducción, Espínola diferenció al partido de quienes actualmente toman las decisiones internas. Señaló que las disputas de conducción no son el eje de sus preocupaciones y cuestionó a quienes, según expresó, “creen que son dueños de la verdad”.

“Yo estoy para ayudar a Corrientes, estoy para ayudar en proyectos que realmente puedan resolver y generar para la Argentina lo mejor”, manifestó.

Sobre la posibilidad de continuar en el Senado, no dio una definición concreta ni confirmó una candidatura. En cambio, volvió a ubicar la decisión en el marco de su relación política con el gobernador y de las necesidades de la provincia.

De esta manera, Camau dejó abierta la incógnita sobre su destino político para 2027. Su continuidad en el Congreso es una posibilidad, pero, por ahora, aseguró que la prioridad será acordar con Juan Pablo Valdés qué lugar puede ocupar en el próximo escenario político correntino.