La cantidad de locales comerciales vacíos en el centro de Corrientes, los carteles de alquiler y los cambios en la actividad comercial reflejan un escenario complejo para el sector inmobiliario. Según Iván Montanaro, presidente del Comité de Ética de la Cámara Inmobiliaria y vicepresidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), la situación responde a una combinación de factores, entre ellos la caída del consumo, los altos costos de funcionamiento y la transformación de los hábitos de compra.

En diálogo con Hoja de Ruta, Montanaro sostuvo que el fenómeno no es exclusivo de Corrientes, sino que se observa en distintas partes del país. Identificó a la retracción del consumo como uno de los principales problemas que atraviesa el comercio y señaló que los consumidores ajustan sus gastos y buscan precios más convenientes.

“Hoy se está viendo que la gente está muy ajustada”, explicó. A ese escenario se suma el crecimiento del comercio electrónico, que modificó la manera en que las personas compran y obliga a los negocios tradicionales a incorporar nuevos canales de venta.

El comercio del centro, entre los costos y el avance del e-commerce

Montanaro puso especial atención en lo que sucede con los locales de indumentaria y calzado, rubros que, según indicó, están entre los más afectados. A su entender, la carga impositiva nacional, provincial y municipal, los alquileres y los costos laborales encarecen los productos argentinos y dificultan la competencia.

También destacó que hoy los consumidores pueden comparar precios en distintas plataformas y comprar productos que llegan directamente a sus domicilios. “Hoy no hay un solo negocio que pueda funcionar al ciento por ciento sin tener un canal de e-commerce de ventas”, afirmó.

Ese cambio también repercute en la ocupación comercial del centro. Según explicó, algunos comerciantes optan por trasladarse a otros locales o directamente dejar de pagar alquileres elevados y fortalecer sus ventas a través de redes sociales y plataformas digitales.

En ese contexto, mencionó la apertura de nuevos comercios de bazar y otros rubros que trabajan con importación directa y márgenes de ganancia más bajos, apoyados en un mayor volumen de ventas.

Para Montanaro, la adaptación resulta determinante: “Quien se queda hoy y no actualiza, no se moderniza, no va a poder seguir”.

Alquileres comerciales: bajar los precios no siempre alcanza

Consultado por los locales vacíos y la posibilidad de que los propietarios reduzcan los valores para volver a alquilarlos, el referente inmobiliario sostuvo que no existe una única explicación. Consideró que influyen tanto los precios pretendidos por los dueños como la falta de interesados y, fundamentalmente, la caída de las ventas.

“Todo lo que vos dijiste es lo que está pasando. No hay una sola cosa que yo sacaría”, respondió durante la entrevista.

Explicó que algunos propietarios mantienen valores que ya no se corresponden con la realidad del mercado, mientras que otros aceptan renegociar los contratos. Sin embargo, advirtió que una reducción del alquiler no siempre alcanza para sostener un comercio si no hay consumo suficiente.

Como ejemplo, mencionó el caso de un local que paga un millón de pesos mensuales y cuyo propietario acepta reducir el monto a 700.000 pesos. Aun con esa rebaja, señaló, el comerciante puede no lograr cubrir sus costos.

Desde su experiencia en la administración de inmuebles, también observó que algunos propietarios prefieren mantener los locales ocupados y aceptar valores menores antes que enfrentar períodos prolongados sin inquilinos.