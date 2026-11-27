Entre sus principales disposiciones, la norma prohíbe que las casas de apuestas patrocinen equipos deportivos y que utilicen influencers, celebridades o figuras públicas para promocionar sus servicios. También establece que los sitios web y las aplicaciones deberán implementar sistemas de verificación biométrica para evitar el acceso de menores de edad. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para reglamentarla.

En paralelo, el Senado aprobó un proyecto complementario impulsado por Patricia Bullrich para reforzar el combate contra el juego ilegal. Esa iniciativa también obtuvo el respaldo de la mayoría y pasó a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

En este escenario, el psiquiatra Gustavo Gómez, quien trabaja sobre las problemáticas vinculadas con las adicciones y los consumos problemáticos en Corrientes, valoró la sanción de la ley, aunque advirtió que las restricciones a la publicidad no resolverán por sí solas el problema.

En diálogo con Hoja de Ruta, sostuvo que la exposición de las apuestas a través de figuras reconocidas y patrocinios deportivos contribuía a estimular el consumo y naturalizar esta práctica. Para explicarlo, utilizó una metáfora: “Ahora no le van a echar leña al fuego, pero el fuego sigue estando”.

Una ley como punto de partida

Gómez consideró que la regulación representa un avance porque permite intervenir sobre algunos de los estímulos que favorecen la promoción de las apuestas, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, remarcó que el desafío es mucho más amplio y que también debe contemplar el funcionamiento de las plataformas ilegales y las estrategias de prevención.

“Lo que está en juego acá es la salud mental de nuestros niños”, afirmó.

El profesional también destacó la participación de distintas instituciones en el impulso de la iniciativa, entre ellas la Iglesia Católica, y consideró importante que el debate haya logrado avanzar en el Congreso después de un período de demoras.

No obstante, planteó que las leyes necesitan políticas públicas que permitan llevar sus disposiciones a la práctica. En ese sentido, se refirió a las campañas de concientización y a la línea gratuita de orientación previstas en la normativa, y pidió que esas herramientas efectivamente se implementen.

“Yo creo que tienen que estar primero las políticas públicas y posteriormente las leyes”, expresó. Como antecedente, mencionó que la legislación de salud mental ya contempla distintas herramientas de prevención y asistencia cuya aplicación, según señaló, todavía presenta déficits.

El trabajo con escuelas, familias e instituciones

Para Gómez, la prevención de la ludopatía requiere una estrategia articulada entre organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Mencionó especialmente a las áreas de Educación, Salud y Desarrollo, junto con instituciones como iglesias y clubes deportivos.

También consideró necesario generar espacios de participación para niños y adolescentes, con actividades que promuevan el encuentro y la participación física, como parte de una respuesta comunitaria frente a problemáticas que se desarrollan cada vez más en entornos digitales.

En ese esquema, señaló que los adultos tienen un papel central. La prevención, explicó, no puede quedar exclusivamente en manos de las instituciones educativas o sanitarias, sino que necesita involucrar a las familias y a quienes acompañan cotidianamente a los menores.

“Es importante incidir sobre los padres fundamentalmente, o sobre los adultos mejor dicho, para que todos podamos coincidir en un objetivo común”, sostuvo.

Qué se está haciendo en Corrientes

Al referirse a la situación provincial, el psiquiatra mencionó el desarrollo de redes de atención y el trabajo asistencial que se lleva adelante en el Hospital de Campaña, donde se implementó la modalidad de telesalud mental.

También destacó la tarea del ICAP, organismo que trabaja en políticas de prevención y asistencia de los consumos problemáticos, entre ellos la ludopatía.

Sin embargo, advirtió que la demanda de atención es elevada y que los recursos disponibles son limitados, especialmente por la escasez de profesionales de psiquiatría en el sistema público.

Por eso, insistió en que la respuesta no puede concentrarse únicamente en atender a quienes ya atraviesan un problema. “Si nosotros no desarrollamos políticas preventivas, esas demandas asistenciales van a seguir incrementando”, explicó.

En ese marco, señaló que se busca fortalecer el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para desarrollar estrategias preventivas en las escuelas.