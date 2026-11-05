Hormaechea dijo que "la situación está controlada" y desmintió un video sobre la crecida

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, analizó la evolución del río Paraná en diálogo con el programa "Hoja de Ruta", durante este jueves. Destacó el trabajo preventivo del COE local que asistió a unas 60 familias y desmintió imágenes falsas viralizadas en redes sociales. Además, repasó los avances en infraestructura junto al Gobierno provincial.

Encuentro con el Gobernador y trabajo del COE Goya

El mandatario municipal detalló las coordinaciones realizadas tanto a nivel provincial como local para mitigar el impacto hídrico.

Hormaechea indicó que mantuvo un encuentro en la capital correntina con el gobernador Juan Pablo Valdés para ponerlo al tanto de las acciones conjuntas entre los ministerios y las áreas municipales.

Respecto al operativo de emergencia, señaló que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ya se encuentra activo debido a que "tuvimos como el primer pico en nuestro Riacho Goya, en 6 metros 10, donde en la zona del puerto [...] el agua empieza a generar problemas".

Se brindó contención y traslado a un total de 63 familias ubicadas en las zonas más bajas a través de las secretarías de Desarrollo Humano, Prodego (Proyecto de Defensas de Goya) y Obras Públicas.

Desmentida de imágenes falsas y situación en la zona rural

El jefe comunal llevó tranquilidad a la ciudadanía frente a la circulación malintencionada de material audiovisual obsoleto.

Al referirse al video que mostraba agua sobrepasando el puerto, sentenció que "esa es una imagen falsa porque es una imagen del año 2015", remarcando que aún se cuenta con un margen de 60 centímetros antes de alcanzar dicho nivel.

Confirmó que existen 15 centros preparados en la ciudad y que los clubes locales ofrecieron voluntariamente sus instalaciones para casos de suma urgencia. Resumiendo, el mandatario goyano llevó tranquilidad y afirmó que "la situación está controlada".

Recordó las reuniones previas junto al Ministerio de la Producción y el Inta para anticiparse a los efectos del fenómeno climático, señalando que los productores ya resguardan ganado en zonas de isla.

Plan de obras públicas en ejecución

Hormaechea enumeró los proyectos estratégicos que se llevan adelante en conjunto con el Ejecutivo provincial para el desarrollo local: