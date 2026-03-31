Corrientes: la residencia de oftalmología del Hospital Llano obtuvo el reconocimiento nacional nivel A

La residencia de oftalmología del Hospital “Ángela Iglesia de Llano” de Corrientes consiguió el nivel A otorgado por el Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud (SIER). El reconocimiento tendrá vigencia por cinco años y valida los estándares de formación nacional.

La doctora Nora Ropelato, directora de Formación de Profesionales de la Salud, habló con "O sea, digamos" y destacó la importancia de la acreditación. “Realizar una residencia en Corrientes con nivel A significa que se dan todas las condiciones para el desarrollo de los profesionales”, explicó.

Gestión de becas ante el contexto nacional

La funcionaria también detalló que, ante los cambios en las políticas de becas a nivel nacional, la provincia de Corrientes sostiene actualmente el 90% del financiamiento de los programas. Esto asegura la continuidad de la formación de los residentes en diversas especialidades.

Actualmente, Corrientes cuenta con alrededor de 600 residentes activos entre todas las disciplinas. Ropelato señaló que los profesionales en formación son un “engranaje fundamental” en el funcionamiento de los hospitales y los centros de salud de la provincia.

En cuanto al fortalecimiento del sistema, la directora indicó que se trabaja en consolidar las sedes existentes y ampliar las especialidades. De esta manera, se atienden demandas emergentes como salud mental y subespecialidades críticas. Según explicó la funcionaria, ninguna residencia se redujo, sino que se crearon oportunidades adicionales con foco en hospitales del interior provincial.