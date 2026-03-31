El escritor correntino Rodrigo Galarza dictará un taller de lectura y escritura

El escritor correntino Rodrigo Galarza regresó a la ciudad de Corrientes tras 25 años en Madrid y anunció el inicio de un taller de lectura y escritura que se dictará desde abril en el Espacio Mariño.

El curso comenzará el lunes 6 de abril y se desarrollará de manera presencial, con encuentros semanales de dos horas.

Un taller enfocado en el cuento

La propuesta estará orientada a la lectura y escritura de narrativas breves, especialmente el cuento.

"El objetivo es trabajar sobre textos de autores clásicos y contemporáneos, analizando las técnicas narrativas y la estructura de los relatos", explicó en su visita por Hoja de Ruta.

Galarza indicó que se buscará ir más allá de la lectura tradicional, para comprender “las costuras” de la literatura.

Lectura, teoría y escritura

El taller combinará lectura, análisis y producción de textos propios a partir de consignas y ejercicios.

Según explicó, no se requiere experiencia previa en escritura, aunque sí un hábito de lectura.

“El objetivo es que el lector también pueda convertirse en escritor y entender cómo funciona la literatura”, afirmó.

Autores y enfoques

Durante el curso se abordarán autores de distintas tradiciones, tanto internacionales como latinoamericanos.

Entre ellos mencionó a Edgar Allan Poe, Antón Chéjov, Ernest Hemingway, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, entre otros. También se incluirán escritores vinculados a la región.

Modalidad e inscripción

El taller se dictará los lunes de 18:30 a 20:30 en el Espacio Mariño, ubicado en calle Santa Fe 847.

Las inscripciones se realizan a través de redes sociales, contactando al autor.