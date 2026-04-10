Corrientes: estudiantes podrán ser “concejales” y debatir proyectos para la ciudad

El Concejo Deliberante Estudiantil 2026 abrió su inscripción en la ciudad de Corrientes, con el objetivo de fomentar la participación de jóvenes en la vida política y ciudadana.

El programa es coordinado por concejales y cuenta con más de una década de trayectoria en la capital correntina.

“Es un programa que existe en la ciudad hace más de doce o trece años”, explicó la concejal Lilian Cano, una de las impulsoras de la iniciativa, a Hoja de Ruta.

Cómo funciona el programa

La propuesta está dirigida a estudiantes de los últimos años del nivel secundario, quienes participan representando a sus instituciones.

“Buscamos que no sea un solo alumno, sino un concejal titular, un suplente y un equipo de asesores”, detalló.

El objetivo es replicar el funcionamiento real del cuerpo legislativo.

Las actividades se desarrollan cada dos semanas, con jornadas de formación y debate.

Más participación y compromiso juvenil

Desde la organización destacaron el crecimiento del programa y el interés de las instituciones educativas.

“Ya tenemos 22 colegios inscriptos, superando la expectativa del año pasado”, señaló.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 24 de abril, y las actividades comenzarán en mayo.

Proyectos para la ciudad que imaginan

Uno de los ejes centrales del programa es la elaboración de propuestas concretas para la ciudad.

“Queremos que los jóvenes piensen en la ciudad que sueñan, en dónde quieren vivir y qué creen que hay que mejorar”, sostuvo Cano.

En ese sentido, remarcó que se busca ir más allá de iniciativas simples.

“Que no quede solo en presentar por presentar, sino en proyectos más amplios y con impacto real”, agregó.

Iniciativas que pueden convertirse en ordenanzas

Algunos de los proyectos elaborados por estudiantes podrían avanzar en el ámbito legislativo.

“La idea es que puedan ver sus propuestas plasmadas en la realidad”, indicó.

Incluso, se evalúa la posibilidad de trabajar en conjunto con las instituciones educativas para su implementación.

El rol de la educación y el acompañamiento institucional

El programa cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia.

“El Ministerio lo tomó como una herramienta fundamental para la formación de los chicos”, explicó la concejal.

Además, destacó el rol de docentes y escuelas en el proceso.

Mirada sobre los jóvenes y la política

Cano valoró el compromiso de los estudiantes y cuestionó ciertos prejuicios.

“A veces se dice que a los jóvenes no les interesa la política, pero nos sorprenden con las temáticas que proponen”, afirmó.

También subrayó el impacto formativo de la experiencia.

“Es importante que entiendan que no es solo política, sino ser buenos ciudadanos y comprometerse con su ciudad”, expresó.

Transporte público en agenda

En paralelo, el Concejo Deliberante trabaja en temas vinculados al transporte público, cuya concesión está próxima a vencer.

“Nos hemos puesto a disposición del Ejecutivo para trabajar en la mejor solución posible”, indicó Cano.

Además, aclaró que la definición sobre una eventual prórroga depende del Ejecutivo municipal.