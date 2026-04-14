Reunión con Valdés: Virasoro avanza en la circunvalación para descomprimir el tránsito en la Ruta 14

El intendente de Guillermo de la Cruz confirmó que el municipio avanza en el desarrollo del proyecto ejecutivo para asfaltar la avenida de circunvalación, una obra estratégica que busca descomprimir el tránsito sobre la Ruta Nacional 14, principal vía que atraviesa la ciudad.

La iniciativa fue uno de los ejes de la reunión que el jefe comunal mantuvo con el gobernador Gustavo Valdés, donde también se analizaron otras necesidades de infraestructura y la situación económica local.

“La circunvalación va a permitir descomprimir el tránsito de la ruta 14, especialmente el tránsito pesado, y mejorar la circulación interna de la ciudad”, explicó De la Cruz en Hoja de Ruta.

Se trata de una arteria de aproximadamente cinco kilómetros que funcionará como vía alternativa para el tránsito local y de carga, evitando el paso por el centro urbano. Parte del trazado ya fue intervenido mediante articulación público-privada, pero aún resta completar sectores clave y avanzar con el asfaltado definitivo.

Actualmente, el proyecto se encuentra en manos de Vialidad Provincial, que trabaja en la etapa final de diseño y estimación de costos. A partir de allí, se definirá el esquema de financiamiento y la posibilidad de ejecución por etapas.

Una obra necesaria en un contexto complejo

El intendente remarcó que, pese a la magnitud de la obra, no se trata de un proyecto imposible, aunque reconoció las dificultades del contexto económico.

“Sabemos la situación de los municipios, de la provincia y de la Nación, por eso tenemos que articular y ver cómo avanzar”, sostuvo.

Además del impacto en la circulación, la obra apunta a mejorar la logística productiva de la ciudad, especialmente en una zona donde el tránsito pesado vinculado a la actividad forestal es constante.

Crisis en el sector forestal y conflicto laboral

En paralelo, De la Cruz se refirió a la situación de la empresa Tapebicuá, que atraviesa un concurso preventivo y mantiene a sus trabajadores con salarios adeudados.

El conflicto ya derivó en protestas y cortes parciales sobre la Ruta 14, en un contexto que el intendente vinculó directamente con la recesión del sector foresto-industrial.

“Es una situación producto del contexto económico que atraviesa toda la actividad”, señaló.

Auditoría y ordenamiento interno

En cuanto a la gestión municipal, el jefe comunal anticipó que a fines de mes estará finalizada la auditoría externa sobre el estado de las cuentas y bienes del municipio.

Entre los puntos detectados, mencionó irregularidades en el inventario, incluyendo bienes que figuran como comprados pero que no se encuentran físicamente ni registrados.

Infraestructura y mirada a largo plazo

De la Cruz también adelantó proyectos vinculados al desarrollo deportivo, como la construcción de una cancha de hockey municipal y mejoras en distintos predios barriales, en una ciudad que busca acompañar el crecimiento de sus actividades sociales y culturales.

En ese marco, destacó que este año Gobernador Virasoro celebra el centenario de la imposición de su nombre, lo que abre una oportunidad para poner en valor su historia y proyectar su desarrollo.

“Es un momento para comprometernos con la ciudad y acompañar su crecimiento con infraestructura”, concluyó.