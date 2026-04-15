Guillermo Semhan: "El diálogo institucional con Juan Pablo Valdés es muy bueno"

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Guillermo Semhan, analizó el funcionamiento del sistema judicial provincial, en un contexto marcado por el aumento de la demanda, la modernización de procesos y limitaciones presupuestarias. Habló del vínculo con el gobernador Juan Pablo Valdés y aseguró: "Es un diálogo bueno, se está consolidando".

En Hoja de Ruta, el magistrado destacó el rol institucional del organismo, al señalar que el Poder Judicial tiene una doble función: jurisdiccional y de gobierno interno. “Tenemos doble función: somos jueces y también gobierno del Poder Judicial”, explicó.

En cuanto al vínculo con Juan Pablo Valdés, aseguró que el diálogo institucional “se está consolidando” y destacó su carácter dinámico en la gestión.

“Estamos caminando y se está consolidando, y yo creo que el diálogo institucional es muy bueno”, afirmó. En esa línea, explicó que ese intercambio se da en múltiples instancias formales e informales: “Un diálogo es institucional cuando yo los sigo en la sala de acuerdos, si hago una videollamada o cuando nos reunimos en actos como la apertura de sesiones. Todo eso está ocurriendo”, señaló.

Relación entre poderes y funcionamiento institucional

Semhan remarcó que existe un vínculo permanente con los otros poderes del Estado, en el marco de la división de poderes.

A su vez, mencionó que el Consejo de la Magistratura es un espacio clave de articulación institucional, donde se llevan adelante los procesos de selección de jueces, fiscales y defensores.

Según detalló, en la provincia actualmente no hay cargos vacantes, ya que las vacantes se cubren mediante mecanismos de subrogancia y concursos.

Presupuesto y salarios

Uno de los ejes abordados fue la situación salarial del sector judicial.

El presidente del STJ sostuvo que existía un retraso en los ingresos respecto a otros poderes y a la Justicia Federal, lo que motivó decisiones recientes en materia salarial.

“En todo este proceso inflacionario desde la pandemia hubo una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo. Si nos comparamos con otras provincias estamos por debajo de la media, y frente a la Justicia Federal la diferencia también ronda el 40%”, sostuvo.

Al mismo tiempo, explicó que el presupuesto del Poder Judicial sufre ajustes cuando se integra al presupuesto general de la provincia.

Más causas y cambios en los procesos

El titular del organismo advirtió sobre un incremento en la cantidad de conflictos que llegan a la Justicia. “Cada vez se judicializan más conflictos”, afirmó.

En este contexto, destacó la implementación de nuevos códigos procesales en distintas áreas, lo que permitió agilizar los tiempos judiciales.

También mencionó avances en la digitalización y el desarrollo de herramientas propias para mejorar el funcionamiento del sistema.

Desafíos del sistema judicial

El magistrado reconoció que el principal desafío es sostener el servicio de justicia en un contexto de mayores demandas y recursos limitados.

En ese sentido, subrayó la importancia del diálogo institucional y la necesidad de adaptación permanente. “La justicia es un valor, un anhelo”, expresó. Y agregó: “Está hecha por personas, y por eso existen los recursos y las instancias de revisión”.