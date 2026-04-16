Alerta en Corrientes: advierten riesgo de colapso en un puente clave sobre la ruta 24

La presidenta de la Sociedad Rural de Perugorría, Karina Tomasella, advirtió en Hoja de Ruta sobre el estado crítico de un puente ubicado en el Paso López, sobre la ruta 24, y alertó sobre un posible riesgo de colapso.

Según explicó, el problema se origina en el avance de la erosión del río Corriente, que comenzó a socavar una de las cabeceras de la estructura.

“La situación es crítica, está perdiendo contención una de sus cabeceras y esto puede llevar a una situación de colapso en cualquier momento”, sostuvo.

Erosión y avance del río

De acuerdo con el testimonio, el cauce del río se fue desplazando con el paso del tiempo, afectando la base del puente.

“El río se está corriendo y va socavando toda esa parte. Hoy ya superó el pilar y está llegando a la cabecera misma del puente”, detalló.

En ese sentido, indicó que sectores que anteriormente eran transitables hoy se encuentran completamente erosionados.

“Todo eso era tierra, se podía circular perfectamente, y hoy está totalmente perdido”, señaló.

Un reclamo de años

Tomasella indicó que la preocupación no es nueva y que el reclamo viene realizándose desde hace varios años.

“Este reclamo lo venimos haciendo hace tres o cuatro años, cuando empezamos a ver que la costa se retiraba cada vez más”, afirmó.

Actualmente, desde la entidad rural trabajan para solicitar la intervención de equipos técnicos especializados que evalúen la situación.

Impacto en la producción y la vida cotidiana

El puente es considerado un punto clave para la conectividad de la zona, tanto para la producción como para servicios esenciales.

“Este pueblo depende absolutamente del puente, no solo en lo productivo, sino también en lo social”, explicó.

En ese marco, advirtió que la pérdida del paso implicaría un fuerte impacto en la región.

“Si esto se pierde, implica tener que hacer un recorrido de aproximadamente 250 kilómetros para llegar a Goya, cuando hoy son solo 75”, precisó.

Además, remarcó que el puente es utilizado para el traslado de producción bovina y arrocera, así como para el acceso a servicios de salud y educación.

Pedido de intervención

Ante este escenario, desde la Sociedad Rural indicaron que se encuentran gestionando acciones ante distintos organismos.

Según detalló, el planteo fue elevado a Vialidad, al ámbito municipal y a otras instituciones, con el objetivo de avanzar en una solución.

“Estamos trabajando para que bajen equipos técnicos especializados que puedan evaluar la situación”, señaló.

Finalmente, advirtió sobre la necesidad de actuar de manera preventiva.

“Es más sencillo resolver la problemática hoy que perder el puente en su totalidad”, concluyó.