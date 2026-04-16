Turismo en Corrientes: Goya alcanza el 100% de ocupación por la Fiesta Nacional del Surubí

El ministro de Turismo de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard, confirmó que la región de Goya ya cuenta con una ocupación hotelera del 100% de cara a una nueva edición de la Fiesta Nacional del Surubí. Durante una entrevista en el programa "O sea digamos" de el streaming de El Litoral, el funcionario destacó que el evento contará con 1.100 equipos inscriptos y 51 barras pesqueras.

"Es la fiesta de pesca más grande que tiene la provincia más allá del producto pesca en sí", afirmó el ministro en los estudios de este medio. Asimismo, adelantó que el próximo 18 de mayo se inaugurará la megaobra de la nueva costanera de Goya, un hito clave para el turismo local.

Corrientes como "productora de naturaleza"

Braillard Poccard enfatizó que la provincia se ha posicionado estratégicamente como una "productora de naturaleza", donde el cuidado ambiental es el motor de la economía. El funcionario subrayó que la relación entre el ambiente y el turismo es "vital" para sostener la actividad laboral en el territorio.

En este contexto, resaltó el valor de la Reserva Isoró, un parque provincial de 8.000 hectáreas que funciona como cauce natural para la reproducción de especies. Sobre este recurso, el ministro fue tajante en el streaming de El Litoral: "Si no tenemos un cuidado del ambiente y de nuestros recursos naturales, no vamos a poder seguir promoviendo este producto".

Lucha contra la depredación y conciencia local

El titular de la cartera turística expresó su indignación ante los recientes operativos contra la pesca ilegal y la incautación de toneladas de ejemplares nativos. "Es doloroso porque son nuestros recursos, es nuestro mayor capital", manifestó al referirse al trabajo conjunto para retirar mallones y espineles de los ríos.

Por otro lado, destacó el programa de "guardianes del destino" junto al Ministerio de Educación, buscando que los niños correntinos valoren la fauna autóctona. "El chico tiene que jugar ese rol de decirle a su familia lo que hay para hacer y conocer en su provincia", explicó el funcionario.

Promoción nacional y conectividad aérea

En cuanto a las estadísticas, el ministro celebró que el promedio de pernocte en la provincia alcanzó las cuatro noches, superando la etapa de "provincia de paso". Para potenciar estos números, anunció un road show en Córdoba para junio y rondas de negocios en Salta, Jujuy y Paraguay.

Finalmente, adelantó que en la próxima reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT) en Mendoza, el 28 de mayo, solicitará mejoras en la conectividad aérea. Los pedidos puntuales incluyen mayor frecuencia y obras de infraestructura para aeropuertos en Paso de los Libres, Mercedes, Carlos Pellegrini y Bella Vista.

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