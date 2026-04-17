Valdés sobre la oposición: "Veo un rejunte de actores realizando acciones para resurgir"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, analizó en el programa de Streaming de El Litoral "Hoja de Ruta" el escenario político actual y aseguró que la oposición atraviesa un proceso de reconfiguración, con actores que buscan fortalecerse.

“Hoy hay un rejunte de varios actores intentando alguna acción política para poder surgir. Hemos visto en algunos episodios recientes la participación de algunos actores políticos, algunos recientes y otros que están hace años, pero finalmente todos provienen de la misma parte”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “Los veo buscando alguna acción para poder fortalecerse y reconstruirse”.

El mandatario consideró que aún no hay una oposición consolidada, aunque advirtió movimientos internos. “Yo creo que encontrar una oposición sería difícil, sí veo a la oposición reordenándose incluso con gente que antes era impensada y hoy los ve todos juntos”, expresó.

Macri llega a la región y se reúne con Valdés

En paralelo a este escenario, Valdés confirmó la llegada del expresidente Mauricio Macri a la región y anticipó un encuentro en Corrientes. “Hoy lo vamos a recibir en Corrientes y vamos a tener una reunión”, afirmó.

La visita se da en el marco de una agenda política más amplia que incluye actividades en Chaco, donde el exmandatario busca reactivar la estructura partidaria y consolidar alianzas en el interior.

En ese contexto, el Gobernador recordó antecedentes de gestión compartida. “El expresidente Macri no se ha manifestado claramente con ninguna intención y uno cuando analiza nuestra relación con él tenemos datos: el puerto de Ituzaingó es producto de una acción con él”, señaló.

Escenario electoral abierto

De cara al futuro político, el Gobernador evitó definiciones sobre posibles alianzas y remarcó que el panorama aún está abierto.

“Acá nosotros somos de Vamos Corrientes y lo que pase en las elecciones estará por definirse, falta mucho para eso”, aseguró.