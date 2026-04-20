Ana Almirón sobre Barrionuevo: “La unidad no puede ser solo discurso, hay que respetar al partido”

La presidenta del Partido Justicialista de Corrientes, Ana Almirón, confirmó en Hoja de Ruta que el espacio atraviesa un proceso interno de reordenamiento que incluye pedidos de sanción contra dirigentes y militantes que, en las últimas elecciones, compitieron por fuera de la estructura partidaria.

Según explicó, el de Martín Barrionuevo no se trata de un caso aislado. “Se presentaron casi cinco notas de varias localidades pidiendo algún tipo de sanción para compañeros que jugaron con el radicalismo en contra de una decisión partidaria”, señaló.

Almirón aclaró que los expedientes ya fueron elevados a la Junta de Disciplina del partido, que será la encargada de evaluar cada situación y definir eventuales sanciones. “No es que ya se decidió una expulsión. Hay un proceso institucional donde los compañeros pueden hacer su descargo”, remarcó.

Un partido en reorganización

La dirigente explicó que el PJ viene desarrollando encuentros regionales en distintas localidades con el objetivo de reconstruir su estructura tras las elecciones. En ese marco, sostuvo que el principal desafío es ordenar la vida interna del partido.

“Así como tenés derechos como militante, también tenés obligaciones. Hoy tenemos un partido normalizado, con autoridades electas por los afiliados, y eso hay que respetarlo”, afirmó.

En ese sentido, defendió la necesidad de establecer reglas claras: “La unidad no puede ser solamente declamativa. Tiene que basarse en el respeto a la carta orgánica y a las decisiones colectivas”.

Tensiones y búsqueda de unidad

Consultada sobre las diferencias internas y los sectores que mantienen posiciones disidentes, Almirón reconoció que el PJ es un espacio heterogéneo, pero insistió en que el camino es la reconstrucción política.

“Seguramente con algunos compañeros tendremos que dialogar más. Pero estoy convencida de que en el camino anti-Javier Milei nos vamos a encontrar todos”, sostuvo.

También planteó que la unidad debe pensarse más allá del partido, en un esquema más amplio: “El justicialismo siempre fue frentista. Tenemos que construir con todos los que quieran cambiar esta realidad”.

Críticas al contexto económico

Durante la entrevista, la presidenta del PJ vinculó la crisis interna con el contexto económico nacional, al que calificó como “muy preocupante”.

“Hoy hay trabajadores que no llegan a fin de mes, crece la deuda con tarjetas y la situación impacta incluso en la salud mental. La política económica no va en dirección a mejorar”, señaló.

Además, advirtió que el impacto es aún mayor en las provincias del norte: “Corrientes no es una isla. La crisis se siente más fuerte en regiones que históricamente fueron postergadas”.

Relación con el gobierno provincial

Almirón también se refirió al vínculo con la gestión de Juan Pablo Valdés y aseguró que existe diálogo institucional, aunque con fuertes diferencias políticas.

“No somos socios del gobierno. Acompañamos lo que creemos que está bien para los correntinos y cuestionamos lo que consideramos que no”, explicó.

En ese marco, remarcó que el PJ buscará posicionarse como una alternativa política de cara al futuro, con eje en la reconstrucción interna y la ampliación de alianzas.