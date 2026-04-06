Schaefer por los 10 implicados en el caso Loan: “Vinieron a entorpecer la causa”

El fiscal federal Carlos Schaefer confirmó este lunes que se solicitó abrir una nueva línea de investigación para determinar si existió financiamiento externo vinculado al caso Loan Peña.

“Lo que yo estoy pidiendo que se investigue ahora es si rusos financiaron a estas 10 personas”, sostuvo Scheafer en una entrevista en el programa "O sea... digamos".

Según explicó, el objetivo es establecer si existe relación entre presuntas operaciones extranjeras, campañas mediáticas y la actuación de un grupo que intervino en la causa.

Schaefer agregó que "en el informe que le pido a la jueza y al fiscal que investiguen, aparecen rusos especialistas en trata de personas, diciendo que en Corrientes realmente esto - caso Loan- tenía que ver con una red de trata", y continuó diciendo que "a pesar de toda la investigación que tuvimos, con la mayor cantidad de pruebas que tenemos, todavía no lo pudimos afirmar, pero en ese momento se afirmaba esa situación".

Diez personas acusadas de entorpecer la causa

Schaefer ratificó que hay pruebas de que un grupo de diez personas llegó a Corrientes y actuó de forma irregular. “Nosotros tenemos acreditado que estas personas vinieron a entorpecer”, afirmó.

En ese sentido, detalló que estas personas retuvieron a menores vinculados al caso durante varios días sin justificación.

“No existe un elemento de prueba de que ellos hayan estado investigando”, agregó.

Impacto en la investigación judicial

El fiscal advirtió que estas maniobras afectaron el avance de la causa. “La Justicia tuvo que estar gastando tiempo en una investigación respecto a unos tipos que vinieron a encubrir o a entorpecer”, explicó.

Además, remarcó la gravedad de haber intervenido sobre testigos clave, pues “era fundamental preservar esa fuente de prueba que son los menores”.

Campaña de desprestigio contra la familia

Otro eje de la investigación apunta a una presunta campaña de desinformación contra los padres del niño.

“Estaban siendo amenazados, amedrentados a través de una campaña de desprestigio”, señaló Schaefer. Incluso mencionó la difusión de contenidos falsos, ya que “aparece la imagen del padre de Loan yendo preso. Eso es muy fácil hoy con inteligencia artificial”.

El fiscal fue contundente al respecto y dijo que “no existe una prueba contra ellos”.

Pedido de investigar vínculos entre campañas y financiamiento

La fiscalía busca conectar tres elementos: la campaña mediática, el accionar del grupo investigado y posibles aportes económicos. “Queremos saber si no hubo dinero para estas personas que vinieron a entorpecer”, explicó.

Y agregó que “a lo mejor estamos detrás de los autores intelectuales”.

Cartas a autoridades nacionales

En paralelo, la familia de Loan presentó pedidos formales a altas autoridades del país para acelerar el proceso judicial. “Están pidiendo que urgente sea el debate oral y público”, indicó Schaefer.

Los reclamos fueron dirigidos al presidente, al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y la Cámara de Casación.

Expectativa por la fecha del juicio

El fiscal anticipó que la definición podría darse en los próximos días. “Yo creo que esta semana se tiene que definir la fecha del debate”, sostuvo.

También destacó la urgencia del proceso, pues “esto es una necesidad, no es una cuestión optativa”.

La familia, fuera de sospecha

Schaefer remarcó que no existen elementos que vinculen a los padres con el hecho. “Hoy no tenemos una sola prueba contra ellos”, afirmó.

Y subrayó el impacto humano del caso: “Si a mí se me desaparece un hijo y además me culpan, es muy doloroso”.