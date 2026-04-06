Goya: la nueva costanera está al 90% y se inauguraría a fines de abril

La obra de la costanera de Goya se encuentra en su etapa final, con un avance cercano al 90%, y podría inaugurarse hacia fines de abril. Así lo confirmó en Hoja de Ruta el administrador general de Prodego, Gustavo Gabiassi.

“Estamos en las últimas fases, en los últimos días ya de la construcción de la costanera, pronto a inaugurar esta magnífica costanera”, señaló el funcionario.

La intervención se desarrolló sobre un tramo de 500 metros y forma parte del sistema integral de defensas contra inundaciones, luego del socavamiento que afectó a unos 40 metros de la costa hace tres años.

Una obra que va más allá de lo urbano

Según explicó Gabiassi, el proyecto no solo implicó la reconstrucción del sector afectado, sino que se amplió significativamente a partir de una decisión política.

“No solo se repararon los 40 metros, sino que hubo una decisión de llevar la obra a 500 metros”, indicó.

Los trabajos incluyeron la consolidación de la costa con piedra basáltica, el perfilado del terreno y la construcción de la defensa definitiva, además de la puesta en valor de la Plaza Italia.

Una ciudad vulnerable al agua

Desde Prodego remarcaron que la obra se inscribe en un proceso más amplio de infraestructura hídrica en la ciudad.

Goya cuenta con un sistema de 23 kilómetros de defensas y estaciones de bombeo, en un área urbana de aproximadamente 2200 hectáreas que presenta condiciones de vulnerabilidad ante lluvias intensas.

“Es una ciudad vulnerable a las inundaciones y debemos estar trabajando todos los días para minimizar el riesgo hídrico”, explicó Gabiassi.

Antecedentes y proceso

El funcionario recordó que este tipo de obras se vienen desarrollando desde hace más de dos décadas, con intervenciones por etapas en distintos sectores de la ciudad.

También mencionó el impacto de la inundación de 1998, cuando se registraron más de 500 milímetros de lluvia en pocos días, lo que generó anegamientos prolongados.

A partir de entonces, se avanzó en estudios, proyectos y obras parciales, aunque aún quedan sectores por completar dentro del sistema integral.

Espacio público y recreación

Además de su función estructural, la nueva costanera incorporará espacios recreativos y urbanos.

El proyecto contempla mobiliario, juegos, sanitarios y áreas de esparcimiento, con el objetivo de fortalecer el vínculo de la ciudad con el río.

“Es un lugar muy lindo que toda la ciudad y los turistas van a poder disfrutar”, afirmó.

Inauguración

Si bien aún no hay una fecha confirmada, desde el organismo indicaron que la inauguración podría concretarse entre el 25 y el 27 de abril.

La apertura coincidiría con eventos importantes para la ciudad, como la Fiesta del Surubí, lo que potenciaría el uso del nuevo espacio.