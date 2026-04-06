Semana Santa en Corrientes: ocupación superó el 80% y se consolidan destinos turísticos

La provincia de Corrientes registró una ocupación turística superior al 80% durante el fin de semana largo de Semana Santa, con picos que superaron el 90% en algunos destinos. Así lo confirmó la presidenta de la Cámara de Turismo provincial, Alejandra Boloqui, a Hoja de Ruta.

Según explicó, el movimiento estuvo impulsado principalmente por visitantes de la región litoral, que eligieron destinos cercanos para viajes en familia o con amigos.

“Realmente hubo mucho movimiento, sobre todo gente de nuestra región que aprovechó la cercanía para venir a conocer Corrientes”, señaló.

Destinos y actividades que traccionaron

El flujo turístico se distribuyó de manera heterogénea, con niveles de ocupación que oscilaron entre el 50% y el 95% según la zona.

Entre las propuestas más elegidas se destacaron el turismo religioso, el ecoturismo y la pesca deportiva, que concentraron gran parte de la demanda.

En ese marco, sobresalieron destinos como Itatí, con celebraciones religiosas, la ciudad de Corrientes con el recorrido de las siete iglesias, además de zonas del Paraná Norte y Sur, Paso de la Patria con su torneo de pesca y los Esteros del Iberá.

Menor gasto por visitante

A pesar del alto nivel de ocupación, se registró una disminución en el gasto promedio por persona, estimado en alrededor de 97 mil pesos diarios.

Desde el sector señalaron que los turistas priorizan las actividades por sobre otros consumos, ajustando decisiones como la cantidad de noches o el tipo de alojamiento.

“La gente privilegia más las actividades y busca distintas maneras de optimizar los recursos”, explicó Boloqui.

Cambios en las formas de viajar

En cuanto a las modalidades de alojamiento, indicaron que existe una mayor búsqueda de promociones y reservas anticipadas, aunque aclararon que no siempre el alquiler temporario resulta más económico.

Además, remarcaron la importancia de optar por alojamientos habilitados, que ofrecen condiciones de seguridad y políticas claras de cancelación.

Corrientes, destino todo el año

Desde la Cámara de Turismo destacaron que la provincia mantiene actividad durante todo el año, con propuestas que combinan naturaleza, cultura, historia y religión.

En ese contexto, Corrientes se posiciona actualmente entre las 10 provincias más elegidas del país, con un crecimiento sostenido del turismo regional y nacional.

“La idea es seguir trabajando para que Corrientes continúe recibiendo visitantes durante todo el año”, concluyó Boloqui.