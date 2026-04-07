Mes de Corrientes: la Capital apuesta a la identidad y descentraliza su agenda cultural

La Municipalidad de Corrientes presentó su agenda por el Mes de Corrientes, con una propuesta que combina actividades culturales, históricas y artísticas en distintos puntos de la ciudad, con foco en la identidad local y la descentralización.

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, explicó en Hoja de Ruta que el objetivo es priorizar la calidad de las experiencias culturales y fortalecer el protagonismo de los artistas locales. “Trabajamos no solamente sobre la cantidad de eventos, sino sobre la calidad de las experiencias y el reposicionamiento del artista local”, señaló.

Cultura con identidad y presencia en los barrios

La programación incluye muestras históricas, charlas culturales, presentaciones de libros y peñas, además de propuestas vinculadas al carnaval barrial.

Entre las actividades se destacan la muestra colectiva “Corrientes desde el origen”, exposiciones fotográficas como “Corrientes ayer, hoy y siempre” y eventos en espacios como la Casa Molinas.

Además, volverán la Peña del Chamamé y la Peña de la Ciudad, junto con actividades en torno a la Cruz de los Milagros, que marcarán el cierre del mes.

Uno de los ejes principales será la descentralización cultural, con propuestas en distintos barrios como Laguna Seca y zonas de la costanera. “La idea es llevar el arte a los barrios y garantizar el acceso igualitario a la cultura”, afirmó Anderson.

Más allá de la masividad

Desde el Municipio plantearon una mirada que busca correrse de la lógica de medir el éxito cultural únicamente por la cantidad de público.

En ese sentido, se impulsa la llegada de distintas expresiones artísticas a nuevos espacios, incluyendo propuestas como música de cámara o espectáculos líricos fuera de los circuitos tradicionales. “¿Qué determina que una actividad sea exitosa? Depende del enfoque: si buscamos cercanía, acceso y potenciar a nuestros artistas”, sostuvo la funcionaria.

Cultura como motor económico

La funcionaria remarcó que las actividades culturales forman parte de una cadena productiva, que genera trabajo para múltiples sectores.

En cada evento intervienen técnicos, sonidistas, montajistas, emprendedores y feriantes, además de los propios artistas.

“No es un gasto, es una inversión que genera trabajo y movimiento económico en la ciudad”, expresó.

Articulación y próximos eventos

Si bien existen instancias de diálogo con el Instituto de Cultura de la provincia, el Municipio se encuentra enfocado en la agenda local del mes, sin descartar futuras articulaciones.

En lo inmediato, una de las actividades destacadas será la muestra “Corrientes desde el origen”, que se realizará en la Sala Adolfo Mors, con participación de artistas independientes.

El cronograma continuará hasta el 3 de mayo, con propuestas culturales distribuidas en toda la ciudad y orientadas a consolidar a Corrientes como un espacio de producción artística y cultural.