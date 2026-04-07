Caá Catí: entre el ajuste y el desarrollo, el municipio apuesta al turismo y la producción

En el marco del aniversario de Caá Catí, el intendente Selmar Meza dialogó en Hoja de Ruta sobre la situación actual del municipio, marcada por la caída de recursos, pero también por proyectos productivos y turísticos que buscan sostener el crecimiento local.

Un contexto económico complejo

El jefe comunal reconoció que el escenario financiero es desafiante. Según detalló, el municipio registró una caída cercana al 40% en los fondos coparticipables entre enero y marzo, lo que obliga a una administración más estricta de los recursos.

En ese marco, explicó que las prioridades están claras: garantizar el pago de salarios municipales, sostener la atención primaria de la salud y dar respuesta a las demandas básicas de la comunidad. “Tenemos que elegir, porque los recursos no alcanzan”, sintetizó.

Servicios y obras: sostener lo esencial

A pesar del ajuste, el municipio continúa funcionando sin asistencia externa y busca mantener en marcha los servicios básicos, incluyendo el mantenimiento de caminos urbanos y rurales, especialmente afectados por las lluvias.

En cuanto a infraestructura, Meza adelantó el inicio de una obra clave: el desarrollo del solar del General Paz, un proyecto con impacto cultural e histórico para la localidad.

El búfalo, motor productivo en crecimiento

Uno de los ejes más destacados es el crecimiento de la producción bubalina. El intendente remarcó que el búfalo se consolida como una alternativa rentable para la región, tanto por su adaptación al territorio como por su eficiencia productiva.

“Es un animal noble, dócil y con una conversión mucho más eficiente que el ganado vacuno”, explicó.

En esa línea, el municipio impulsa el posicionamiento de Caá Catí como capital nacional del búfalo, apostando a fortalecer la cadena productiva y aprovechar nuevas oportunidades, como la instalación de frigoríficos en la región.

Turismo: la gran apuesta a futuro

Más allá del contexto económico, la gestión apunta con fuerza al desarrollo turístico. La ubicación estratégica de la localidad —cercana a los Esteros del Iberá y al río Paraná— aparece como una oportunidad clave.

Meza aseguró que trabajan en generar condiciones para atraer inversiones privadas, mejorar la infraestructura y consolidar una oferta que combine naturaleza, historia y cultura.

En ese sentido, destacó el crecimiento reciente de la oferta hotelera, con nuevos emprendimientos y más de 250 plazas disponibles.

Identidad cultural y desarrollo local

El intendente también subrayó el perfil cultural de Caá Catí como uno de sus principales diferenciales. La gestión busca sostener y potenciar ese camino, articulando con actores locales y promoviendo espacios vinculados a la identidad y la historia del lugar.

“Queremos generar oportunidades para el sector privado y que el desarrollo venga de la mano de la comunidad”, afirmó.