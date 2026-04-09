Piden el acompañamiento de legisladores correntinos para que avance el vallado del Puente Chaco-Corrientes

El Foro de Organizaciones Vecinales de Corrientes impulsa un proyecto para instalar mallas de contención y señalización en el Puente General Belgrano, en el marco de un programa más amplio de prevención del suicidio.

La iniciativa surge tras una serie de hechos registrados en los últimos años y ya fue presentada en el Congreso de la Nación. “Es una iniciativa que venimos trabajando hace bastante tiempo, pero que tuvimos que acelerar a raíz de los acontecimientos lamentables”, explicó Julio Maciel, referente del Foro en Hoja de Ruta.

Alcance nacional y tratamiento legislativo

El proyecto fue tomado por el diputado nacional Juan Fernando Brügge y busca avanzar como una ley de alcance nacional. “Estamos hablando de un programa de prevención de suicidio en puentes y otras infraestructuras viales de alto riesgo”, señaló Maciel.

En ese sentido, remarcó que no se trata solo de una intervención puntual en el viaducto que une Corrientes y Chaco.

Una medida que apunta a la contención

Desde el Foro aclararon que la colocación de mallas no es una solución definitiva, sino una herramienta preventiva dentro de una problemática más amplia.

“No es la solución definitiva, pero es un principio de solución para seguir cuidando la vida de nuestros vecinos”, sostuvo.

El proyecto también contempla la instalación de cabinas con profesionales y mayor presencia en el puente para asistir a personas en crisis.

“Tiene que haber mayor contención, mayor cuidado y vigilancia”, agregó.

El rol del Estado y la salud mental

Maciel insistió en la necesidad de una política integral en materia de salud mental. “Necesitamos que el Estado esté presente… es un problema grave que requiere una respuesta conjunta”, afirmó.

Además, advirtió que actualmente no existen dispositivos suficientes de contención y seguimiento. “No hay un centro de contención o un seguimiento particular para estos casos”, indicó.

Contexto social y señales de alerta

El referente vecinal vinculó la problemática con el contexto social y económico que atraviesan los barrios.

“Hay familias que no saben si van a perder su vivienda o qué van a comer, y eso genera situaciones emocionales muy complejas”, explicó.

En ese marco, señaló que muchas personas que llegan a estas situaciones buscan ayuda.

“Muchas veces no buscan morir, buscan que alguien los vea y se detenga a hablar con ellos”, expresó.

Pedido a legisladores y próximos pasos

El proyecto ya cuenta con presentación legislativa y desde el Foro buscarán respaldo político. “Vamos a reunirnos con legisladores correntinos para lograr que esta ley se apruebe”, adelantó.

También indicaron que, en caso de avanzar, será necesario que las provincias adhieran a la normativa.