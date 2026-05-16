Ferreterías en Corrientes: “Hoy el consumo cambió, el 75% pasa por el mercado electrónico”

La apertura de las importaciones, el avance de los productos chinos y el crecimiento de las ventas online están transformando el negocio de las ferreterías en Corrientes. Aldo Ale, referente del sector, asegura que el mercado atraviesa un proceso de adaptación acelerado donde la tecnología, la financiación y el comercio electrónico ganan cada vez más terreno. “Hoy el consumo cambió. La gente busca soluciones rápidas y el 75% de las ventas ya pasa por el mercado electrónico”, afirmó en diálogo con Perfil Productivo.

“Los productos chinos están hace muchísimos años”

Alé aseguró que la presencia de productos chinos no es una novedad dentro del sector. “Desde que yo estoy en el mercado ya era todo chino”, afirmó.

Actualmente comercializa herramientas eléctricas, equipos para el agro y productos industriales, tanto al por mayor como al por menor.

Según explicó, el nuevo escenario económico abrió aún más el mercado argentino a las importaciones. “Hoy prevalece la competitividad. Al abrirse Argentina al mundo, entran muchas más cosas importadas”, señaló.

Sin embargo, remarcó que todavía persiste un prejuicio sobre la calidad de los productos fabricados en China.

“Eso de que lo chino es malo es un tabú. Hay marcas muy importantes a nivel mundial que fabrican en China. Hoy tu micrófono seguramente es industria china”, ejemplificó. Para el empresario, la diferencia no está en el país de origen sino en la calidad y el respaldo de cada marca.

Tecnología, baterías y energía solar

Uno de los aspectos que más destaca Ale es el avance tecnológico de los productos importados. “La tecnología que viene de China está años luz de nosotros”, sostuvo.

Entre los productos que más crecieron en los últimos años mencionó los vinculados a energías renovables: bombas solares, generadores y herramientas alimentadas con baterías de ion litio.

“Hace unos años era incomprable darle energía solar a una casa. Hoy eso cambió muchísimo”, explicó.

También destacó el crecimiento de herramientas a batería frente a los equipos tradicionales a combustión. “La combustión se sigue vendiendo mucho, pero la batería ya está instalada en el mercado”, dijo.

El cambio en la forma de comprar

Además del local físico y la distribución regional, Alé encontró en Mercado Libre uno de los pilares de su negocio. “Hoy el consumo cambió. El 75% pasa por el mercado electrónico”, afirmó.

El empresario vende a través de su propia tienda dentro de la plataforma y utiliza la logística de Mercado Libre para distribuir los productos. “Buscamos la solución rápida. La gente quiere todo ya”, resumió.

En ese contexto, considera que los comercios físicos necesitan diferenciarse a través de la atención y el asesoramiento. “Precio, financiación y cuotas vamos a tener todos. Lo que va a marcar la diferencia es el servicio y la experiencia de compra”, sostuvo.

Financiamiento y adaptación

Otro de los cambios que observa en el mercado es el regreso de la financiación.

“Hoy tengo hasta 10 cuotas sin interés con algunas entidades financieras y 9 cuotas con tarjetas bancarias”, contó.

Para Ale, el escenario actual exige capacidad de adaptación constante. “El mundo cambió. O te adaptás o te quedás afuera”, expresó.

Aunque reconoce que el contexto económico es difícil para muchos sectores, asegura que decidió apostar igual. “Cuando empecé con este modelo de negocio fui disruptivo, me animé. Y en lo personal sí, considero que es un buen momento”, concluyó.