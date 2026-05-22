Anísima y su homenaje al río Paraná en ArteCo 2026: “La correntada somos nosotros”

La artista visual correntina Ana Fariña -Anísima como nombre artístico- participa de una nueva edición de ArteCo 2026 con una propuesta centrada en el río Paraná, la identidad local y la reinterpretación de obras clásicas desde una mirada correntina.

Durante una entrevista en el streaming Hoja de Ruta, la artista contó que este año presenta una obra conceptual titulada “La correntada”, inspirada en el movimiento del río y en la construcción simbólica de la correntinidad. “Me imaginaba como un aluvión de correntinos”, explicó.

Fariña señaló que trabaja frente al río Paraná y que ese paisaje influye directamente en su producción artística. “Abro la ventana y veo el paisaje del río en lo cotidiano, en todos sus movimientos y en toda su sonoridad”, relató.

Un recorrido por la identidad correntina

La artista explicó que su propuesta busca reunir elementos de la historia, las tradiciones, la flora, la fauna y la cosmovisión guaranítica dentro de un lenguaje visual sintético y contemporáneo.

“Trato de generar una mixtura que abarque la cultura, la historia y nuestras tradiciones”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que utiliza materiales como cerámica, vidrio y tierra para representar simbólicamente aquello que arrastra el río.

Además, remarcó que su obra trabaja constantemente con referencias a piezas emblemáticas de la historia del arte universal, reinterpretadas desde el territorio correntino.

Entre ellas mencionó una versión inspirada en La Danza de Henri Matisse, donde reemplaza las figuras originales por paisanas y animales del Iberá. “Se convierte en la paisana bailando y festejando con los animales del Iberá”, explicó.

También presentó una reinterpretación de La creación de Adán de la Capilla Sixtina, adaptada a personajes y símbolos vinculados a la cultura guaraní.

Pintura, cerámica y objetos

El stand de Fariña en ArteCo reúne pinturas, dibujos, acuarelas, esculturas, cerámicas e intervenciones objetuales.

Entre las obras más reconocidas por el público aparecen las piezas inspiradas en productos típicos correntinos, como la serie vinculada a la harina utilizada para hacer chipá.

La artista contó que esa propuesta nació como una referencia a las latas Campbell de Andy Warhol y a la apropiación de objetos populares dentro del arte contemporáneo. “¿Cómo nosotros siempre que queremos hacer un chipá rico queremos usar la harina Ranchito?”, recordó entre risas.

Según explicó, muchas de esas obras terminaron convirtiéndose en imágenes populares reproducidas en stickers, termos y remeras.

ArteCo y el crecimiento de la escena artística local

Fariña también destacó el impacto que tuvo ArteCo en el desarrollo de la escena cultural correntina y en la proyección de artistas locales hacia otros mercados. “Cambió totalmente la escena local”, aseguró.

La artista recordó que durante las primeras ediciones de la feria vivía en Buenos Aires y que no imaginaba poder desarrollar plenamente su carrera en Corrientes.

Sin embargo, sostuvo que el crecimiento sostenido del evento permitió generar redes con galeristas, periodistas y coleccionistas nacionales e internacionales.

“Hoy siento que puedo seguir siendo local, estar conectada con el paisaje y seguir teniendo conexiones más allá de Corrientes”, afirmó.

Además, destacó que la feria genera movimiento económico y turístico en la ciudad a través de la llegada de galerías, coleccionistas y medios especializados.