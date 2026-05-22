Jairo vuelve a Corrientes con la Orquesta Sinfónica de Corrientes: "Va a ser mágico"

El cantautor Jairo se presentará el próximo 30 de mayo a las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera junto a la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes, en un espectáculo especial que combinará canciones de su repertorio con arreglos sinfónicos.

En diálogo con el programa Hoja de Ruta de diario El Litoral, el artista anticipó que el concierto tendrá un formato diferente al de sus giras habituales. “Compartir el escenario con una orquesta de esa naturaleza representa un paso arriba”, sostuvo.

Jairo explicó que el espectáculo incluirá arreglos orquestales especialmente preparados para canciones conocidas de su repertorio y otras piezas que, según indicó, “se enriquecen” con el acompañamiento sinfónico.

Borges, poesía y música

Durante la entrevista, el cantante también habló sobre el homenaje a Jorge Luis Borges que realizará días antes en el Palacio Libertad, en conmemoración de los 50 años de un disco dedicado a poemas del escritor musicalizados por distintos compositores argentinos.

El artista recordó que participó del proyecto junto a referentes como Cuchi Leguizamón y Alberto Cortés. “Borges estaba tan contento del proyecto que me acompañó a varios medios para hablar del disco”, contó.

Además, reflexionó sobre el vínculo entre literatura y música dentro de su carrera y destacó la importancia de trabajar sobre textos poéticos antes de componer las melodías.

La música y la inteligencia artificial

Consultado sobre los cambios tecnológicos en la industria musical, Jairo se refirió al impacto de la digitalización y al avance de la inteligencia artificial aplicada a la creación de canciones.

“Uno le da cuatro o cinco palabras y la inteligencia artificial compone una canción”, expresó.

Sin embargo, consideró que esas herramientas “le quitan cierta cosa genuina” a la creación artística. “Puede llegar a ser divertido, pero no es real”, afirmó.

El vínculo con el chamamé y Corrientes

En otro tramo de la entrevista, Jairo recordó su relación con músicos correntinos y anticipó que interpretará “Pueblero de allá ité” durante su presentación en Corrientes.

El cantante contó que años atrás conoció a Pocho Roch durante una visita al Teatro Vera y que decidió homenajearlo interpretando esa canción en vivo.

“Le dedicamos esa canción y la canté esa noche”, recordó. Además, destacó su admiración por referentes del género como Raúl Barboza y Tránsito Cocomarola.

“El chamamé siempre me gustó. Me llama mucho la atención el virtuosismo de algunos instrumentistas”, señaló.

Sobre Barboza, recordó encuentros compartidos en Francia y definió al músico como “una persona maravillosa” y “siempre en búsqueda de algo nuevo”.

Un show acompañado por su familia

Jairo también destacó que en esta gira estará acompañado por su hijo y su nieto, quienes forman parte del proyecto artístico y musical desde hace varios años. “Nos conocemos mucho y sabemos lo que cada uno puede dar”, explicó.

Finalmente, el cantante aseguró que volver al Teatro Vera representa una experiencia especial y elogió la importancia histórica y cultural de la sala correntina.