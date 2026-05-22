Mandiyú pone en marcha el sueño del predio propio: cómo colaborar con la campaña "Hacemos historia juntos"

El Club Deportivo Mandiyú puso en marcha la campaña solidaria "Hacemos historia juntos", una iniciativa que busca financiar la construcción de su propia infraestructura deportiva. Tras obtener el título de propiedad de un terreno de 6 hectáreas en el barrio Santa Catalina, la institución apela al acompañamiento de sus hinchas para concretar este anhelo tras siete décadas de vida institucional.

Roberto Nicolás Ramírez, integrante de la comisión directiva y contador del club, explicó al programa "O sea digamos" del streaming de El Litoral que la situación económica actual los llevó a "apelar a lo que es el corazón y el sentimiento de nuestra gente para poder concretar el objetivo".

Si bien cuentan con un presupuesto base, necesitan mayores recursos para avanzar con las obras en el predio ubicado lindante a los predios de Cambá Cuá y la Liga Correntina.

Transparencia y participación ciudadana

Para garantizar el destino de los fondos, el club utiliza la plataforma Juntosport, un portal que permite visualizar en tiempo real el dinero recaudado y los avances de obra. "Nos pareció mucho más transparente porque uno puede entrar y ver la cantidad de plata que vamos recaudando, los avances y dejar nombre y apellido, o hacerlo de forma anónima", destacó Ramírez.

El objetivo para esta primera etapa de ejecución es alcanzar los 10 millones de pesos. Desde la dirigencia enfatizan que no hay montos mínimos, ya que "cualquier aporte ayuda, por más que sean 100, 1.000 o 5.000 pesos, porque todo suma y hace al volumen".

Las obras en el barrio Santa Catalina

El proyecto inicial se centra en crear espacios funcionales que puedan ser aprovechados de inmediato por los socios y el fútbol infanto-juvenil. La prioridad es la construcción de una galería tipo quincho que contará con parrilla, baños y vestidores.

Ramírez detalló que "decidimos hacer algo funcional para que el socio ya tenga un beneficio, como poder alquilar para un cumpleaños o ir a jugar al fútbol y tener un sector de parrilla".

En una segunda etapa, está planificada la edificación de vestuarios de mayor envergadura y el desarrollo de los campos de juego.

Donaciones de materiales y nuevos socios

Además de los aportes monetarios, la campaña ha tenido una respuesta positiva con la donación de materiales, especialmente bolsas de cemento. "Llevamos cerca de 50 bolsas donadas, lo que disminuye directamente el presupuesto de ejecución de obra y es un golazo", valoró el directivo.

Para quienes deseen involucrarse de forma permanente, el club mantiene abierta la inscripción de socios a través de sus redes sociales y una línea directa de WhatsApp.

Con el pago de la primera cuota, que ya incluye el costo de inscripción, los hinchas pueden sumarse formalmente a la "familia algodonera" y apoyar el crecimiento sostenido del deporte correntino.

Para poder colaborar está disponible la página https://www.juntospor.ar/causa/construyamos-un-mandiyu-grande-de-verdad

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