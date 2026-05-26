Qué dice el proyecto que busca regular el uso de monopatín en Corrientes

La concejal capitalina Melisa Mecca brindó detalles sobre el proyecto de ordenanza “Vamos por una ciudad más segura y sustentable” este martes en el programa de streaming "O sea... digamos" de El Litoral.

El proyecto ya tomó estado parlamentario y es analizado en las comisiones del Concejo Deliberante. La iniciativa responde a un eje de la gestión del intendente Claudio Polich y apunta a normar la circulación de vehículos alternativos propulsados por electricidad (como monopatines, bicis y triciclos), establecer parámetros de seguridad lumínica y de protección para los usuarios, y aplicar sanciones mediante el Documento Nacional de Identidad ante las recurrentes infracciones en la vía pública.

Monopatines y bicis eléctricas: regular una tecnología que "ya está plantada"

La proliferación de nuevos medios de locomoción en el casco céntrico aceleró la necesidad de generar un marco regulatorio moderno.

Desde su banca, Mecca explicó que el proyecto busca asimilar normativamente un fenómeno que mutó de la recreación al transporte diario.

“Esto de los triciclos eléctricos, las bicis eléctricas, los monopatines, ya está plantado en el tránsito diario. Nosotros comenzamos con este proceso con el proyecto de monopatines que quiero dejar asentado que fue un impulso y también de la política pública que quiere imponer nuestro intendente Claudio Polich de tratar de regular todos estos transportes que conviven por supuesto con el auto, con la moto, con el camión (...) y otorgar más seguridad”, fundamentó la edil.

La concejal remarcó el cambio de paradigma de estos rodados menores: “Al monopatín al principio se lo veía como un juguete y hoy es un transporte, entonces nosotros necesitamos normar o regular algo que está transportando en la ciudad”. En ese sentido, aclaró que el espíritu de la norma es “regular o normar sin molestar al vecino”, buscando cuidar la integridad del conductor y de los transeúntes.

Exigencias de seguridad y la situación de las bicicletas tradicionales

La normativa estipula pautas de circulación obligatorias para mayores de 16 años, tales como poseer luz delantera y trasera, casco con visibilidad nocturna y pechera refractaria.

Respecto a las bicicletas convencionales a tracción de sangre, Mecca reveló que fueron incorporadas al texto con un único fin: exigir el cumplimiento del código vial.

"En relación a la bici manual solamente queremos que cumplan con las normas de tránsito", dijo la funcionaria y agregó que "es impresionante la cantidad de bicis que no respetan las normas de tránsito, tan solo queremos eso, que nos cuidemos a nosotros pero que cuidemos a los demás”, disparó.

Para transmitir tranquilidad a los usuarios en un contexto económico complejo, la funcionaria descartó de plano exigencias impositivas o registrales: “Sin registro, sin patente, porque todavía eso no está preparada la ciudad para poder normarlo. No queremos inventar algo que la gente no pueda cumplir, nosotros queremos que las personas que tienen estos vehículos puedan transportarse de manera normal"

Multas al DNI, prohibición en avenidas y el rol de los inspectores

Al tratarse de "cosas muebles" que no portan chapa patente, el procedimiento de control una vez promulgada la ordenanza tendrá una particularidad: las actas de infracción se labrarán de forma nominal a los conductores.

Sanciones: “Las sanciones están en el código de convivencia, que como bien digo es la misma sanción que el monopatín; que obviamente cuando no tengan, por ejemplo , casco, van a ser sancionados o van a ser multados, pero va a ir directamente al nombre de la persona, la documentación que le van a pedir es el DNI” , especificó la concejal, descartando de plano la retención de los rodados y que sólo “se le va a multar, se le va a notificar con todos los datos y esa persona va a tener posibilidad de ir al tribunal de faltas para hacer su descargo ”.

Límites de circulación: la ordenanza prohibirá explícitamente que estos rodados menores transiten por arterias de alto caudal o tráfico pesado. “El monopatín o la bici eléctrica no pueden compartir la viabilidad o la transitabilidad con un camión de una carga máxima, porque es un peligro. Si quieren cruzar avenida a avenida lo hagan de manera manual como un peatón, o sea que lleven al monopatín o la bici al costado”, sentenció.

Para avanzar en los detalles técnicos de aplicación, las comisiones de Seguridad y de Legislación mantendrán un encuentro clave con las autoridades de Movilidad Urbana.

Los "puntos rojos" del mapa vial, la crisis de los deliverys y el transporte público

Al ser consultada sobre las zonas de mayor siniestralidad y preocupación para el Municipio, la concejal no dudó en identificar los focos críticos del tejido urbano: “En realidad en general el foco rojo es la autovía. Ese es un problema que estamos teniendo obviamente desde el no cumplimiento del gobierno nacional con ese compromiso que habían hecho con la provincia".

En tanto que en la ciudad destacó que "otros puntos rojos son las avenidas centrales, las avenidas que comunican grandes movimientos de transporte que unen con el puente General Belgrano, con lo que viene ruta 5, ruta 12, el circuito de la Virgen, toda esa parte, la avenida Artigas”.

Sin embargo, Mecca colocó el acento sobre el comportamiento de los motovehículos comerciales, ligándolos a un flagelo de carácter nacional.

“El problema central viene de las motos. Tenemos demasiadas motos en la ciudad que no cumplen con las normas de tránsito. El tema de delivery es un tema que preocupa porque vuelvo a repetirlo, lo veo de manera diaria pero no solamente en Corrientes; yo creo que en todo el país es un problema crónico", dijo la concejal.

Mecca continuó y comentó que los motomandados "andan a mayor velocidad, no respetan la norma de tránsito". La funcionaria aclaró que "el delivery no solamente lo hacen con moto, también vi mucho con bici y tampoco es para cortarle una fuente de trabajo, sino llegar a un equilibrio para que todos podamos convivir en esta ciudad”, analizó.

Para finalizar, Mecca se refirió a la situación del transporte público de pasajeros tras los anuncios comunales sobre la extensión contractual de las firmas prestadoras, confirmando que la medida se manejó por fuera del Concejo en virtud de las herramientas extraordinarias vigentes.

“No ingresó al Concejo porque fue una resolución que fue hecha por el intendente Claudio Polich de una decisión creo que muy inteligente de nuestro intendente de tomar esta decisión dentro de un esquema de emergencia vial que nosotros ya aprobamos, donde tiene margen para poder tomar este tipo de decisiones”, concluyó, asegurando que se mantiene el diálogo técnico para garantizar que el servicio se sostenga en mejores condiciones estructurales.