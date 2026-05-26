Construcción en Corrientes: proveedores y empresarios se reúnen para analizar la crisis

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) – Delegación Corrientes llevará adelante el próximo 26 de mayo, a las 18, en su sede institucional ubicada en Vera y Mendoza de la ciudad de Corrientes, el “Primer Encuentro de Proveedores de Materiales y Afines de la Construcción”, una iniciativa orientada a reunir a los distintos actores vinculados a la cadena productiva de la construcción provincial.

El encuentro tendrá como objetivo generar un espacio de diálogo e intercambio entre proveedores, fabricantes, desarrolladores, empresas constructoras, prestadores de servicios, representantes inmobiliarios y referentes del sector, abordando la situación actual de la actividad y las perspectivas futuras de la construcción en Corrientes y la región. En Hoja de Ruta, el presidente de Camarco Corrientes, Gustavo Rosello, explicó que la convocatoria surgió ante la necesidad de escuchar directamente a quienes forman parte de la cadena productiva de la construcción.

“Queremos saber de boca de nuestros proveedores si nuestra realidad es tal”, sostuvo. Según detalló, la reunión superó rápidamente las expectativas de convocatoria y contará con más de 60 empresas registradas. “Tuvimos la sorpresa de que llenamos nuestra sala en dos días”, señaló.

La construcción, golpeada por la caída de la obra pública

Roselló reconoció que el sector todavía atraviesa un escenario complejo tras el fuerte retroceso de la obra pública nacional y provincial. “Es muy poco el nivel de actividad que tenemos hoy”, afirmó.

En ese sentido, recordó que Corrientes llegó a tener alrededor de 13 mil puestos de trabajo vinculados a la construcción y que actualmente el número es considerablemente menor.

También explicó que la situación es desigual respecto de otras provincias del país. “Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe largaron muchas obras públicas. También Vaca Muerta, Catamarca o San Juan tienen mucha actividad minera”, indicó.

Frente a ese escenario, aseguró que la expectativa está puesta en una futura reactivación de la obra privada y el acceso al crédito hipotecario.

“El único lugar del mundo donde unas zapatillas se compran en doce cuotas y una casa de contado es Argentina”, expresó.

Nuevas tecnologías y un cambio cultural pendiente

Durante la entrevista, el referente planteó además la necesidad de modernizar las formas de construcción en Corrientes y cuestionó ciertas resistencias culturales a nuevos sistemas constructivos.

“Seguimos con los ladrillitos y el hormigón”, señaló.

El dirigente remarcó que en otras partes del mundo se utilizan tecnologías más livianas y eficientes, como paneles de yeso o construcciones en seco, pero que en Corrientes todavía persisten prejuicios sobre esos materiales. “Golpeamos una pared de Durlock y creemos que es algo negativo”, ejemplificó.

Incluso contó que muchas viviendas entregadas recientemente incorporan revestimientos interiores de construcción en seco por exigencias de eficiencia energética. “Hay paredes rotas porque la gente no conoce el material”, explicó.

Roselló también consideró que la provincia todavía tiene pendiente desarrollar una mayor industria vinculada a la madera como sistema constructivo.