Pasajes gratuitos y discapacidad: “La ley sigue vigente, las empresas deberán asumir el costo"

Tras la polémica generada por la eliminación de las compensaciones económicas a empresas de larga distancia por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, desde el Consejo Provincial de Discapacidad de Corrientes aclararon que el derecho al transporte gratuito “continúa plenamente vigente”. Sin embargo, desde la Cámara de Empresas de Larga Distancia (Celadi) explicaron en un comunicado que no tienen recursos para sostener la medida.

La presidenta del organismo, Roxana Tannuri, explicó en diálogo con Hoja de Ruta que lo que eliminó el Gobierno Nacional fue el subsidio que recibían las empresas, pero no el derecho establecido por ley para las personas con discapacidad.

“Las personas con discapacidad, por ley, tienen derecho a los pasajes gratuitos en empresas de larga distancia”, remarcó.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial, dentro del nuevo esquema de desregulación del transporte automotor interjurisdiccional. “Ahora las empresas tienen que asumir el costo”

Según detalló Tannuri, el cambio principal es que las compañías deberán absorber esos pasajes sin compensación estatal. “Son las empresas las que tienen que asumir el costo, pero también es cierto que Nación les dio libertad para fijar el valor de los boletos”, señaló. En ese sentido, advirtió que todavía existe incertidumbre sobre cómo impactará esta situación en el precio de los pasajes y en la disponibilidad real de los cupos gratuitos.

Desde la Cámara de Empresas de Larga Distancia (Celadi), presidida por Daniel Russo, también aclararon que no cuestionan el derecho de las personas con discapacidad, sino la sustentabilidad económica del sistema. “Lo que señalamos es la inconsistencia de desregular un sector y, al mismo tiempo, pretender que las empresas absorban indefinidamente las cargas propias de ese régimen”, expresaron en un comunicado.

Cómo funcionan los pasajes gratuitos

Tannuri recordó que cada empresa debe contar con cupos destinados a personas con discapacidad y, en los casos que corresponda, también para acompañantes.

“Si en el Certificado Único de Discapacidad figura acompañante, la ley debe cubrir también ese pasaje”, explicó.

Los boletos continúan gestionándose de manera online y pueden solicitarse con 48 horas de anticipación.

Sin embargo, reconoció que los problemas en la práctica vienen desde hace tiempo. “Aun cuando las empresas recibían subsidios, muchas veces no cumplían con la ley”, sostuvo.

Ante esas situaciones, indicó que el Consejo Provincial articula reclamos con la CNRT para garantizar el acceso a los pasajes, especialmente en casos de tratamientos médicos urgentes. “Hay personas que necesitan viajar sí o sí para atenderse y no pueden esperar”, explicó.

Dónde reclamar

Desde el organismo provincial recordaron que quienes tengan inconvenientes para acceder a los pasajes pueden acercarse al Consejo Provincial de Discapacidad, ubicado en Catamarca 580 de la ciudad de Corrientes, o comunicarse al 3794-751123.

“Hay mucha información cruzada y eso genera ansiedad en las familias. Por eso es importante aclarar que el derecho sigue vigente”, concluyó Tannuri.