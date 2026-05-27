Corrientes consolida su liderazgo ganadero con más de mil animales en Las Nacionales

En el marco de una nueva edición de Las Nacionales en el predio de la Sociedad Rural de Riachuelo, el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Carlos Roldán, aseguró que la provincia atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia ganadera y sostuvo que el evento ya se posiciona entre los más relevantes de Latinoamérica.

“Cada año el techo se vuelve a elevar. Cuando creemos que encontramos los animales que queremos, al año siguiente aparecen superiores”, expresó durante una entrevista en Hoja de Ruta en el streaming de diario El Litoral.

La exposición reúne este año más de mil cabezas de las razas Brangus, Braford y Brahman, además de caballos criollos, con la participación de más de 200 cabañas y productores de alrededor de 15 provincias.

“Sin duda es la exposición más importante de la región”, afirmó.

La apuesta por la genética

Roldán explicó que uno de los grandes motores del crecimiento ganadero actual es la inversión en genética animal.

Según señaló, los productores comprendieron que los animales de mayor calidad genética permiten mejorar la conversión alimenticia, producir más kilos de carne y aumentar la eficiencia productiva. “Todo es más fácil con animales de buena genética”, sostuvo.

Además, destacó que Argentina se consolidó como uno de los principales exportadores de genética bovina del mundo, aunque advirtió que todavía existen altos costos vinculados a exportaciones y trámites aduaneros.

“Si bajaran un poco esos costos seríamos todavía más competitivos”, remarcó.

El desafío pendiente: industrializar la producción

Durante la entrevista, Roldán planteó que Corrientes todavía tiene una deuda histórica vinculada al agregado de valor en origen.

“No podemos seguir siendo una provincia vendedora de terneros”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo debe ser avanzar hacia procesos de recría y engorde dentro de la provincia para transformar la producción primaria en carne terminada.

Sin embargo, explicó que Corrientes enfrenta desventajas logísticas frente a otras regiones del país con mayor disponibilidad de granos y cercanía a los feedlots.

Por eso, consideró clave el desarrollo de infraestructura portuaria y de transporte fluvial.

“Las hidrovías pueden abaratar muchísimo los costos logísticos”, indicó.

Costos laborales y sanitarios

Roldán también se refirió a las dificultades económicas que enfrenta el sector productivo, especialmente en relación con los costos laborales y sanitarios.

Entre los principales problemas mencionó el impacto de la garrapata sobre la hacienda y los altos aportes patronales. “Hoy estamos por encima del 50% en cargas y aportes”, señaló.

Además, cuestionó el funcionamiento del sistema de obras sociales rurales y pidió avanzar hacia esquemas más flexibles.

“Si fuera más un arreglo entre empresario y empleado, le llegaría más dinero al bolsillo del trabajador”, opinó.

Chanchos salvajes y especies invasoras

Otro de los temas abordados fue el crecimiento de especies invasoras, especialmente los chanchos salvajes, que generan daños en campos y pasturas.

Roldán confirmó que avanza la instalación de un frigorífico para especies exóticas en Sauce y que actualmente se evalúan distintos mecanismos de captura y faena.

“Es un conflicto enorme que tienen productores de todo el mundo”, explicó.

También sostuvo que muchos productores buscan controlar la plaga sin convertirse en cotos de caza privados y reclamó menos burocracia para habilitar cazadores en zonas afectadas.