Clara Gortari al frente de Seguridad Alimentaria: “Tenemos 180 comedores y merenderos"

La dirigente correntina Clara Gortari asumió esta semana al frente de la Dirección de Seguridad Alimentaria de Corrientes y aseguró que uno de los principales desafíos será profundizar el relevamiento de datos y fortalecer el trabajo territorial en un contexto social complejo.

Durante una entrevista en Hoja de Ruta, explicó que el área trabaja actualmente con más de 180 comedores, merenderos e instituciones en Capital, además de programas alimentarios y asistencia específica para personas celíacas.

“Los datos nos dan respuestas y nos permiten saber si estamos haciendo bien las cosas o no”, sostuvo. Gortari remarcó que la gestión buscará avanzar hacia un esquema más eficiente y transparente, con auditorías externas y análisis de impacto de las políticas públicas.

“Tenemos que ser más finos con los recursos”, afirmó. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con la Universidad Nacional del Nordeste y aseguró que la intención es construir un “gobierno abierto”, donde la comunidad pueda acceder a la información sobre la asistencia social.

La funcionaria también señaló que el trabajo territorial sigue siendo central pese al avance de las herramientas tecnológicas y el uso de inteligencia artificial.

“Las personas no son solamente números. Hay situaciones complejas y las respuestas tienen que ser integrales”, expresó.

Además, remarcó que la Provincia debió reforzar distintas áreas de asistencia social tras el retiro de programas nacionales.

“La provincia está auxiliando en muchas cosas que el Gobierno nacional dejó de lado y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.

Gortari indicó que uno de los objetivos inmediatos será finalizar un relevamiento detallado sobre la situación de los comedores y los sectores asistidos para definir prioridades y optimizar recursos. “Cuando hay alguien que necesita, el Gobierno provincial va a estar”, concluyó.