CRA defendió el sistema sanitario ganadero y destacó el crecimiento de Corrientes

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, aseguró que la ganadería correntina atraviesa un momento de fuerte crecimiento genético y productivo, aunque advirtió sobre los altos costos sanitarios y defendió la continuidad del sistema de vacunación contra la aftosa.

Durante una entrevista en Hoja de Ruta de diario El Litoral, Castagnani destacó el impacto de Las Nacionales que se realizan en Corrientes y afirmó que la provincia “compite en genética con cualquier lugar”.

“Cada año vemos el entusiasmo del productor y una genética para competir en cualquier lugar”, sostuvo. El dirigente rural señaló que el sector ganadero mantiene expectativas positivas a largo plazo, aunque aclaró que los buenos precios actuales no necesariamente implican alta rentabilidad. “Hay un costo argentino de producción alto”, afirmó.

Corrientes y el crecimiento de Las Nacionales

Castagnani valoró el crecimiento sostenido de la exposición ganadera que se realiza en el predio de la Sociedad Rural de Riachuelo y remarcó la importancia de las razas Brangus, Braford y Brahman dentro del desarrollo productivo regional.

Según explicó, el evento funciona como una vidriera del avance genético de la ganadería argentina y reúne a productores de distintas provincias.

“Las Nacionales son el punto máximo del año para la ganadería”, expresó.

Además, aseguró que la mejora genética permitió avanzar en productividad, adaptación y competitividad internacional. “No podemos jugar con la aftosa”

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la situación sanitaria del sector, especialmente el debate sobre vacunación y control de garrapata. Castagnani defendió la continuidad de la vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa y aseguró que eliminarla sería un riesgo para el país. “La vacuna es un seguro más que un gasto”, sostuvo.

También remarcó que el sistema actual puede perfeccionarse, aunque consideró importante mantener controles coordinados a través de las fundaciones y entes sanitarios.

“Cuando había libertad absoluta mucha gente no vacunaba, y ese lujo no nos podemos dar”, afirmó.

En paralelo, advirtió sobre la necesidad de reforzar controles frente al avance de la garrapata y pidió un trabajo conjunto entre productores y autoridades. “No se salva nadie solo”, señaló.

Trazabilidad, costos y menos burocracia

El presidente de CRA también se refirió a la implementación obligatoria de dispositivos electrónicos de trazabilidad en el ganado. Aunque inicialmente la entidad ruralista planteó reparos sobre la obligatoriedad del sistema, Castagnani reconoció que la herramienta aporta eficiencia y control.

“Es un sistema muy bueno y que ahorra muchísimo trabajo”, indicó. Sin embargo, explicó que algunos productores todavía enfrentan dificultades operativas y de infraestructura para implementarlo plenamente.

Por otra parte, destacó algunas medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional, aunque sostuvo que todavía quedan desafíos vinculados a costos e impuestos.

“Hay menos burocracia, pero no tenemos que perder rentabilidad”, planteó.

Defensa del INTA y preocupación por cambios

Finalmente, Castagnani ratificó el respaldo de CRA al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y expresó preocupación por posibles modificaciones en el organismo. “Le debemos muchísimo al INTA”, afirmó.

Aunque reconoció la necesidad de actualizar algunos aspectos del funcionamiento institucional, sostuvo que el organismo cumple un rol clave para el desarrollo técnico y productivo del país. “Vamos a seguir siendo defensores del INTA”, concluyó.