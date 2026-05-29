María De Michelis destacó el valor de la cocina correntina: “Acá hay una riqueza culinaria increíble"

La periodista gastronómica y especialista en cultura alimentaria María De Michelis visitó Corrientes para participar de una serie de actividades vinculadas al polo gastronómico local y reflexionó sobre el presente de las cocinas regionales, el valor cultural de los alimentos y la necesidad de revalorizar la identidad culinaria del Nordeste argentino.

En diálogo con Hoja de Ruta, De Michelis aseguró que la cocina del NEA todavía permanece “invisibilizada” a nivel nacional, pese a contar con una enorme riqueza gastronómica y cultural.

“Siempre se puso el foco en el NOA, pero el NEA tiene un valor enorme. Para mí, acá hay una riqueza culinaria increíble y muy poco conocida”, sostuvo.

La especialista destacó que, en los últimos años, algunos productos típicos de la región comenzaron a ganar terreno en Buenos Aires y en restaurantes reconocidos del país. Entre ellos mencionó especialmente al chipá, aunque advirtió que todavía queda mucho por descubrir y difundir.

“Conocemos una variedad de chipá, a lo sumo dos, pero hay muchísimo más. El chipá hoy está absolutamente instalado en Buenos Aires y eso antes no pasaba”, explicó.

Durante la entrevista, también remarcó la importancia de que las propias comunidades valoren sus tradiciones gastronómicas y sus productos cotidianos.

“Muchas veces la gente del lugar dice ‘esto es comida de pobre’ o ‘esto no es nada’. Pero ahí hay un tesoro. Primero hay que empezar por casa, desnaturalizar y poner en valor lo propio”, afirmó.

En ese sentido, mencionó a la mandioca como uno de los productos regionales que todavía no logró el reconocimiento que merece fuera del NEA. “Algo tan simple como una mandioca frita perfectamente hecha puede ser extraordinario”, señaló.

La periodista también reflexionó sobre el vínculo entre comida, cultura y política. “La cocina es cultura y también es un hecho político. Está atravesada por las crisis económicas, sociales y ambientales”, sostuvo.

En otro tramo de la conversación, De Michelis analizó cómo cambiaron las experiencias gastronómicas en los últimos años y aseguró que, tras una etapa dominada por la “cocina espectáculo”, hoy existe una búsqueda más ligada a la emoción y al encuentro.

“Antes buscábamos deslumbrarnos. Hoy buscamos emocionarnos. No quiero que me cuenten 50 ingredientes ni todas las técnicas. Quiero que me conmuevan”, expresó.

Además, celebró el crecimiento de propuestas que recuperan recetas tradicionales y formas más simples de cocinar. “Está volviendo la cocina contada en una pizarra con tiza, la cocina simple, bien hecha, la que no necesita maquillaje”, indicó.

Durante su estadía en Corrientes, De Michelis​​​​​​​ participará de actividades junto a la reconocida cocinera jujeña Maggie Choque Vila, referentes de una propuesta que busca poner en diálogo las culturas gastronómicas regionales argentinas.