Apuestan a la piscicultura como motor productivo y arraigo rural en Colonia Liebig

La localidad de Colonia Liebig avanza en el desarrollo de un modelo productivo basado en la piscicultura que ya involucra a decenas de familias y busca consolidarse mediante una planta de faena, una cooperativa y la industrialización de toda la cadena de producción.

Así lo explicó la intendenta de la localidad, Lorena Kowacz, quien destacó que actualmente funcionan 45 estanques distribuidos en distintas chacras de productores de la zona y que el proyecto comienza a generar un fenómeno que consideran clave: el regreso de jóvenes a los campos familiares.

“Hoy los hijos de los colonos prácticamente se habían ido de las chacras, pero están regresando para hacer estanques y trabajar en la producción de peces”, señaló en diálogo con Hoja de Ruta.

Según explicó, la iniciativa ya cuenta con una cooperativa integrada por 40 socios y avanza en la puesta en funcionamiento de una planta de faena ubicada sobre la Ruta Provincial 71, a pocos kilómetros del casco urbano. Allí se prevé realizar el procesamiento, envasado al vacío y posterior comercialización de la producción.

“Queremos hacer la cadena completa para que el producto salga ya envasado desde nuestra planta”, sostuvo.

La producción se desarrolla en establecimientos familiares de Liebig, pero también involucra a productores de localidades vecinas como San Carlos, Garruchos, Garaví y Colonia Unión. La intención es que la cooperativa funcione como centro de acopio y procesamiento para toda la región.

Actualmente los productores trabajan con especies como pacú, sábalo y dorado. Kowacz explicó que para lograr una producción constante se necesitan al menos tres estanques por unidad productiva, lo que permite mantener ciclos escalonados de cría y cosecha durante todo el año.

Además de la planta de faena, el proyecto contempla la elaboración de alimento balanceado para peces, aprovechando incluso parte de los subproductos generados durante el procesamiento.

Para la intendenta, el impacto más importante del proyecto no se mide únicamente en términos económicos. “Estamos contentos porque vemos que muchos jóvenes vuelven a sus chacras para trabajar. Eso significa producción, arraigo y nuevas oportunidades para las familias rurales”, afirmó.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de diversificación productiva que busca complementar las actividades tradicionales de la zona y generar nuevas fuentes de empleo vinculadas al agregado de valor local.