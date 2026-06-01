Empedrado avanza con la creación de su primer museo paleontológico por el Bicentenario

La ciudad de Empedrado trabaja en la creación de su primer museo histórico paleontológico, una iniciativa que busca poner en valor el patrimonio natural y geológico de sus emblemáticas barrancas en el marco de las actividades rumbo al bicentenario de la localidad.

Así lo confirmó el intendente Fernando Echeverría durante una entrevista con Hoja de Ruta, donde adelantó que el proyecto ya se encuentra en marcha y que la intención es inaugurarlo antes del 14 de septiembre.

“Estamos trabajando para armar el primer museo histórico paleontológico de la ciudad de Empedrado y de las barrancas”, señaló.

Según explicó, actualmente se desarrolla una etapa de investigación junto a especialistas. “Están trabajando un equipo de biólogos y geólogos. Estamos avanzando sobre eso y muy contentos con el proyecto”, afirmó.

Echeverría destacó que la iniciativa busca fortalecer la identidad local y profundizar el conocimiento sobre uno de los principales atractivos naturales de la ciudad.

“Si no conocemos qué tenemos, no podemos avanzar. Nosotros hablamos mucho de las barrancas y queremos mostrarlas, pero también tenemos que saber qué son las barrancas”, sostuvo.

El jefe comunal remarcó además que el museo formará parte de las acciones previstas para celebrar los 200 años de Empedrado y que se financiará con recursos municipales.

“Estamos poniendo en condiciones el edificio y trabajando con fondos genuinos del municipio, con el esfuerzo de los empedradeños”, indicó.

Durante la entrevista también planteó la posibilidad de fortalecer el perfil turístico y científico de la localidad a partir de este proyecto, tomando como referencia experiencias exitosas de otras ciudades de la región que desarrollan circuitos vinculados a la paleontología y el patrimonio natural.

La propuesta se suma a otras iniciativas impulsadas por el municipio en el marco del bicentenario, entre ellas investigaciones históricas sobre los orígenes de la ciudad y la puesta en valor de sitios emblemáticos vinculados a la identidad empedradeña.